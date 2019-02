Regionale omroepen presenteren uitkomsten grote opiniepeiling over Lelystad Airport

Laagvliegende vliegtuigen, geluidsoverlast en steeds minder vertrouwen in de overheid. De laatste jaren is in Overijssel, Flevoland en Gelderland veel te doen om de plannen voor Lelystad Airport. Samen met Omroep Flevoland en Omroep Gelderland heeft RTV Oost een grote opiniepeiling in de drie provincies laten uitvoeren. De uitkomsten worden dinsdag 26 februari om 15.30 uur besproken met politici, actiegroepen en omwonenden in de speciale live-uitzending ‘Lelystad Airport: de stemming’.

Opiniepeiling

In de opiniepeiling van de drie regionale omroepen is bewoners gevraagd hoe ze denken over de komst van Lelystad Airport en de laagvliegroutes. Bij haar aantreden maakte minister Van Nieuwenhuizen bekend er alles aan te doen om het vertrouwen weer terug te winnen. Ook hiernaar is uitgebreid onderzoek gedaan.

Lelystad Airport: de stemming

De live-uitzending vanuit een vliegtuighangar op Lelystad Airport is op dinsdag 26 februari om 15.30 uur. De presentatie is in handen van Sonja Booms van Omroep Gelderland. Discussieleider is Richard Schuurman van Omroep Flevoland. RTV Oost verslaggever Oscar Siep maakt reportages over de onderwerpen en locaties die in de opiniepeiling naar voren komen. Alle actiegroepen, voor- en tegenstanders, lokale en provinciale bestuurders, Kamerleden, deskundigen, omwonenden en andere belanghebbenden zijn aanwezig om mee te praten.

Achtergrond

Wanneer in Flevoland een vliegveld voor internationaal vakantieverkeer wordt geopend, dan krijgen in Overijssel een half miljoen inwoners daar dagelijks mee te maken. De aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport lopen via Kamper grondgebied, via Zwolle en Raalte over Deventer Colmschate en daar vliegen ze onze provincie uit. Omdat die vliegtuigen van Lelystad het vliegverkeer van Schiphol niet mogen hinderen, moet lange tijd laag worden gevlogen. Overijsselse bestuurders en media werden laat geïnformeerd en daardoor heeft Overijssel niet echt kunnen meepraten over de consequenties voor onze provincie en lijkt het alsof we maar gewoon moeten dealen met de effecten. Dat heeft veel wrevel gezet in politiek Overijssel maar zeker ook bij burgers. Sindsdien halen actiegroepen tegen laagvliegen geregeld het nieuws.

Uitzendtijden

Omroep Flevoland: 15.30 uur live. Herhaling elk uur vanaf 17.10 uur.

Omroep Gelderland: 15.30 uur live. Herhaling elk uur vanaf 17.20 uur.

RTV Oost: 15.30 uur live. Herhaling om het uur vanaf 17.20 uur.