NAM mag extra gas winnen bij gasveld Wanneperveen

Het Platform Mijnbouwschade had bezwaar aangetekend tegen het extra winnen van aardgas. De Raad van State verwierp alle bezwaren, omdat het risico op schade in het gebied verwaarloosbaar klein is. Ook zou het platform niet hebben aangetoond dat het gaswinningsplan onaanvaardbare gevolgen heeft voor de woningen in het gebied.

Bouwkundige nulmeting

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft de NAM opdracht gegeven bij een aantal representatieve gebouwen in de omgeving een bouwkundige nulmeting te doen. De Raad zegt dat dit niet noodzakelijk was. Met behulp van deze resultaten valt te controleren of er later toch scheuren in muren en funderingen ontstaan door aardgaswinning.