100-jarige scheidsrechtersvereniging gaat nog steeds "Vedan"

Roderick Klaver en Geert Elzinga bij the wall of fame (Foto: eigen foto RTV Oost/Ina Brouwer)

Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken, kortweg de SEO bestaat in maart 100 jaar. Het bestuur van de Twentsche voetbalbond voerde in 1917 de eerste gesprekken. "Samen de krachten bundelen", was volgens erelid Geert Elzinga de drijfveer.

Elzinga is zelf al 52 jaar lid maar fluiten doet hij niet meer. "Versleten knieën". Maar bij praktisch alle trainingen is hij aanwezig. Jong en oud, mannen en vrouwen trainen samen op het terrein aan de Tiemeister.

Vrouw aan de top

Onder de 120 leden zitten vier vrouwen. Eén ervan fluit in de hoogste regionen: Fijke Hoogendijk. "Dat is grandioos dat wij een dame hebben die internationaal is. Daar zijn we trots op als vereniging."

Wall of fame

Andere bekende namen die de vereniging voortbracht zijn Andries van Leeuwen, Dirk Bongers, Lambert Geerdink, Willem Busschers, Jan Nijhuis, Jan van der Weegen, Wim Kok, Siem Wellinga, Chris Gerritsen en Henk van Ettekoven.

Namen uit het meer recentere verleden zijn Jaap Uilenberg, Bas Nijhuis, Patrick Gerritsen, Patrick Langkamp, Bjorn Kuipers, Stef Veekamp en Marco Ribbink. Ze worden geëerd op de wall of fame in het clubgebouw.

Vedan

De vereniging stelde een jubileumboek samen met de titel Vedan. Elzinga: "Een van onze scheidsrechters moest in Amsterdam fluiten. Hij wilde de voordeelregel toepassen en riep Vedan! Doorgaan! Maar die Amsterdammers bleven staan, ze hadden geen idee wat hij zei."

Een kwart van de leden is jeugdlid

Toch heeft vereniging geen last van vergrijzing: ondanks haar respectabele leeftijd weet ze ook de jeugd aan zich te binden. De 16-jarige Roderick Klaver is nu een jaar lid, en volgens Elzinga heeft hij talent voor wedstrijdfluiten. Ook zijn opa was lid.

SEO is een van de weinige scheidsrechtersverenigingen waar aan de onderkant nog groei zit. Voor Roderick is het een ideale sport: "Soms fluit je leeftijdsgenoten, ook vrienden en die begrijpen niet waarom je scheidsrechter bent. Want je bent, tussen aanhalingstekens, de lul". Waarom hij het dan toch leuk vindt? "Je bent niet bezig om te winnen maar je bent bezig om twee teams een leuke wedstrijd te laten voetballen."