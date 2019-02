Zorgen over groeiend aantal ouderen in Borne

De komende decennia zal het aantal ouderen in Borne alleen maar groeien. Jos van der Wal, directeur van zorginstelling het Dijkhuis in Borne, ziet die toename ook en maakt zich er zorgen over. "Ik maak mij zorgen over eenzaamheid, toename van dementie."

Het aantal ouderen met dementie in Borne zal de komende twintig jaar meer dan verdubbelen. In 2015 waren dat er nog 370, maar in 2040 is dat opgelopen tot 810.

Sociale cohesie

Volgens Van der Wal is het belangrijk dat de samenleving op deze ontwikkeling inspeelt. "We moeten het samen doen, samen optrekken. Hulpverleners, maar ook de cassière van de supermarkt die signaleert dat een oudere vrouw voor de vijfde keer dezelfde boodschap haalt. Sociale cohesie is erg belangrijk. Daar maak ik me zorgen over, of we die over twintig jaar kunnen bieden."

In Borne is het percentage ouderen dat nog zelfstandig woont 98,3 procent. Daarmee scoort de stad hoger dan het landelijk gemiddelde, dat iets boven de 90 procent ligt. Het Sociaal Cultureel Planbureau noemde deze stijging eerder al zorgwekkend.

Satelietstad

Een verklaring waarom in Borne zoveel ouderen zelfstandig wonen is er niet, al heeft van der Wal wel een idee: "Borne is een satellietstad van Hengelo en in de jaren 80 gingen veel vijftigers er te vroeg uit met een zogenaamde 'gouden handdruk'. Het was daarom aantrekkelijk om in een nieuw huis in Borne te gaan wonen en daar ook te blijven. Nu zijn die vitale vijftigers halverwege de 80 en komen de gebreken."

Wethouder Martin Velten nuanceert de cijfers. Volgens Velten is er bij Het Dijkhuis gekozen voor een combinatie waarbij ze huren van de woningcorporatie en elders zorg inkopen.