"Schaalvergroting is nodig in de landbouw om te kunnen blijven concurreren"

In zalencentrum De Delle in Tubbergen verzamelden inwoners van Overijssel, maatschappelijke organisaties en regionale politici zich vrijdag om te debatteren over de toekomst van landbouw en natuur in Overijssel. Het was de tweede meet-up in een serie van vijf over Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

Roy Tenniglo

Stel: je krijgt bij de start van je carrière te horen dat je een eigen bedrijf krijgt en dat je tot aan je pensioen zeven dagen in de week moet werken. Werkweken van zestig uur zijn geen uitzondering. Bovendien kan je bedrijf niet groeien en meer loon zit er ook niet in.

Familiebedrijf

Wie zegt daar ja tegen? Niemand toch, als de vooruitzichten zo matig zijn? Roy Tenniglo zei wel ja. "Dat heb ik tien jaar geleden gedaan toen ik toetrad tot het familiebedrijf van mijn ouders", houdt Tenniglo de aanwezigen in Tubbergen voor. Volgens de veehouder komt dat omdat boeren met steeds meer regels te maken krijgen waardoor ze allerlei beperkingen opgelegd krijgen.

Tenniglo ziet het voorlopig niet gebeuren: minder regels voor boeren. Hoewel veel mensen in Overijssel daar juist voor pleiten in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel: boeren moeten minder worden gehinderd door allerlei regelgeving.

De veehouder twijfelt zelfs of boeren dat aan kunnen, meer vrijheid om te ondernemen. "Het melkquotum verviel in 2015 en toen was het hek van de dam", zegt hij. Als antwoord op het verdwijnen van het melkquotum besloten veel boeren hun melkveestapel aanzienlijk te vergroten.

Schaalvergroting is nodig om te blijven concurreren op de wereldmarkt. Roy Tenniglo (veehouder)

Maar meer koeien betekent meer mest en dus ook meer fosfaatuitstoot. Vervolgens moest de veestapel weer inkrimpen om aan milieu-eisen te voldoen. "Groter, groter, groter dat was of is de instelling. Zelf heb ik hier ook aan meegedaan. Die mogelijkheden zijn er nu niet meer en ik denk dat die er de aankomende periode ook niet weer zullen komen."

Eerlijke prijs

Een eerlijke prijs voor de boer, daar draait het volgens Tenniglo allemaal om. "Mijn mening is dat schaalvergroting nodig zal zijn om te blijven kunnen concurreren op de wereldmarkt."

Vanuit de zaal werd de vraag gesteld of Twentse boeren wel moeten produceren voor de wereldmarkt. Is de regio daar groot genoeg voor?

Het antwoord op die vraag kwam ook uit de zaal. Van Huub ten Vergert, agrarisch adviseur in Twente.

Twente is volgens Ten Vergert groot genoeg om ook de wereldmarkt te kunnen bedienen. Roy Tenniglo uit Kloosterhaar vindt dit ook. Om die reden is hij voorstander van schaalvergroting én het zo efficiënt mogelijk werken. Ook al gaat dit laatste ten koste van het kenmerkende Twentse coulisselandschap. In Tilligte, waar hij is geboren, speelt dat minder dan in Kloosterhaar waar hij tegenwoordig boert.

"Natuurlijk wil ik veel doen voor het milieu en het landschap tegen een goede prijs in de brede zin, maar dit zou mijn groeimogelijkheden alleen maar verder beperken. En in hoeverre ben ik dan nog baas op eigen erf? Heb ik dan nog de vrijheid om eigen keuzes te maken met mijn eigen bedrijf?"

Tenniglo heeft hart voor zijn vak, maar hij maakt zich zorgen over de sector. "Ik heb een prachtig melkveebedrijf, waar ik met passie zorg voor mijn vee, maar de sector wordt tegenwoordig helaas vaak in kwaad daglicht geplaatst."

In hoeverre ben ik dan nog baas op eigen erf, heb ik de vrijheid om eigen keuzes te maken. Roy Tenniglo (veehouder)

Waar blijft het tegengeluid, vraagt Tenniglo zich af. "Ik hoor tegenwoordig alleen maar negatief nieuws in de landelijke media. Nergens hoor ik dat er ook successen worden behaald. Die staan alleen in de vakbladen, maar die leest iemand op drie hoog in een flatje in Enschede natuurlijk niet, waardoor het lijkt alsof het ons allemaal niets kan schelen."

Uiteindelijk hoopt Tenniglo dat mensen een realistischer beeld krijgen van zijn sector. "Dat we samen in de toekomst op een duurzame manier melk kunnen blijven drinken."

