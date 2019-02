Wereldkampioen Thomas Krol tussen andere sterren op 'wall of fame' in Deventer

Zelf komt hij er bijna nooit meer, maar sinds gisteren is hij dagelijks in De Scheg in Deventer te zien: wereldkampioen Thomas Krol. De schaatser werd vorige week wereldkampioen op de 1500 meter en daarom krijgt hij een plek in de Hall of Fame.

De foto is te zien op het middenterrein. "Nu nog op het led-scherm, straks als echte foto op de 'wall of fame'", aldus Henk Kloosterboer, één van de initiatiefnemers.





Nog maar 'heel af en toe' is hij te vinden in De Scheg. "Bijvoorbeeld in oktober tijdens de IJssel Cup. Verder kom ik er eigenlijk niet zo heel veel. De beste omstandigheden zijn toch in Thialf in Heerenveen en ik heb ook niet zo veel tijd. Ik heb wel altijd met heel veel plezier geschaatst bij SportiefOost.nl. Dit heeft mij wel gevormd tot wie ik nu ben en daar ben ik iedereen ook heel dankbaar voor."





Handtekeningen en foto's

Gisteravond werd de schaatser uit Deventer gehuldigd en de belangstelling was groot, vooral onder kinderen. "Hij is heel erg goed en altijd heel snel. Ik ben blij dat ik hem nu heb mogen ontmoeten", zegt één van de meisje die net een handtekening gescoord heeft. "Ik schaats zelf nog niet, maar heel misschien ga ik ook 'op' schaatsen."

Een andere jongen heeft zijn eigen medaille meegenomen. "Ik heb de handtekening binnen, ook op de medaille. Die heb ik hier gehaald tijdens de Nacht van Deventer, op de 50 kilometer."

De jongen schaatst zelf ook bij dezelfde vereniging als Krol. "Ik wil niet een topsporter te worden. Ik vind het schaatsen vooral heel erg leuk. Ik kijk alle wedstrijden van Thomas."

Trots als vereniging op Thomas

"Thomas is lid van onze vereniging sinds zijn twaalfde. Hij is hier in de buurt geboren en dat doet ons veel plezier. Hij is daarmee een boegbeeld voor de club", zegt de trotse Henk Kloosterboer.



Na alle huldigingen schaatste Krol zijn ereronde. "Dat kon hij mooi doen met onze pupillen om hem heen. Die konden de kunsten alvast afkijken", sluit hij af met een knipoog.