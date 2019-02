Het regent nu, maar daarmee is het droogteprobleem nog niet opgelost

Met de lange, droge zomer nog in het achterhoofd wordt door veel mensen met extra interesse gekeken naar wat het weer deze winter en komend voorjaar doet. Er is al veel regen en wat sneeuw gevallen de afgelopen maanden, maar het is nog niet genoeg. Ook veehouder Johan Broeze uit Enter houdt de lucht in de gaten. "We hebben hier gewoon regen nodig, elke week een bui."

Broeze verbouwt gras, wat hij gebruikt als voer voor zijn koeien. De droge zomer van vorig jaar leverde hem heel veel extra werk en kosten op. "We zijn vanaf eind april, begin mei tot en met augustus aan het beregenen geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo lang aan het beregenen ben geweest."

Enkgrond

Het is hier prachtige zwarte enkgrond, hoge vruchtbare grond. Al eeuwenlang in gebruik als landbouwgrond. Door de arbeid van onze voorouders is hier een organische stof opgebouwd in de bovenlaag, dat ervoor zorgt dat het regenwater langer vast wordt houden."

Maar dan moet het dus wel regenen. "Op deze grond zit grondwater op drie meter diepte. Maar graswortels zijn een halve meter lang, hele goeie grassoorten kunnen tot een meter diep. Dus we moeten het hier altijd hebben van regenwater."

Vochttekort

Op dit moment is het vochtgehalte in de bovenlaag nog prima. Maar wat als het in de lente opnieuw stopt met regenen? "Op een gegeven moment wordt de grond warmer, gras gaat groeien en dan trekt het gras het vocht uit die bovenlaag. Als het dan niet voldoende regent, krijgt het gras een vochttekort en stopt het met groeien. Als het scenario zich ontwikkelt zoals vorig jaar, dan moet ik in april al weer aan het beregenen."