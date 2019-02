Diane Lesscher vond oude foto's in kringloopwinkel; wie herkent deze mensen?

Oude foto's gevonden door Diane Lesscher in kringloop De Beurs in Tubbergen. (Foto: Diane Lesscher)

Ben je lekker aan het shoppen bij de kringloop, kom je er thuis achter dat er nog oude zwart-wit foto's in je net aangeschafte lijstje zitten. Het overkwam Diane Lesscher. Haar oproep op Facebook om de rechtmatige eigenaren op te sporen is ruim 400 keer gedeeld. "Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om ze zomaar weg te gooien".

Nu de ouders van Diane verhuizen naar een verzorgingstehuis, was ze op zoek naar mooie, oude fotolijstjes om foto's van vroeger in te doen. Die vond ze bij kringloopwinkel de Beurs in Tubbergen, maar eenmaal thuis bleek dat er in één van de lijstjes twee foto's achterstevoren zaten. "Ik schrok en dacht 'nee, ik heb foto's van iemand anders!' Nu ik zelf in een periode zit van het leegruimen van het huis van mijn ouders, worden herinneringen als foto's voor mij steeds specialer."

Zoekactie

Daarom besloot Diane de foto's op Facebook te plaatsen in de hoop dat iemand het bruidspaar en het jongetje zou herkennen. Zelf denkt ze op de foto met het bruidspaar de kerk in Tubbergen te herkennen. Tot nu toe is haar bericht al meer dan 400 keer gedeeld. "Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan, maar ik vind het heel mooi! Die foto's moeten gewoon terug. Ik zou het zelf ook heel leuk vinden als mensen mijn verloren foto's bij me terug proberen te krijgen."