Verzoek om meer onderzoek dodelijke steekpartij Reutum

Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de dodelijke steekpartij in Reutum in augustus 2017. Dat vindt de advocaat van de Enschedese oud-profvoetballer Ruud ter H. en zijn broer Frank. Zij werden beide vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel. Bij de steekpartij kwam Roelof Esman uit Winterswijk om het leven. Zijn broer raakte gewond.

De Enschedese broers Ter H. gingen in hoger beroep. Vandaag was er bij het gerechtshof mogelijkheid om onderzoekswensen kenbaar te maken. Hun advocaat Robert Speijdel heeft meerdere verzoeken tot extra onderzoek gedaan.

Zo is er volgens hem mogelijk geknoeid met bewijs. Het mogelijke moordwapen is vastgepakt door een ambulancebroeder. Die had eerst de wonden van het slachtoffer en vervolgens verdachte Ruud 'bekeken'. "Mogelijk heeft er zo contaminatie plaatsgevonden", zegt Speijdel. Op het mes zijn sporen gevonden van zowel Ruud als slachtoffer Esman.

Tuinkussen

Daarnaast is volgens de advocaat het mes vervolgens door een agent in een tuinkussen gevouwen. Dat tuinkussen kwam van de naastgelegen camping en was meegenomen door de broer van het dodelijke slachtoffer. Maar die broer was ook gewond. "Ik wil graag dat het Nederlands Forensisch Instituut nader onderzoek doet naar dat kussen. Want mogelijk is er kruisbestuiving tussen verschillende sporen geweest." Ook was het bewijsmateriaal volgens Speijdel niet goed gelabeld.

Meer messen

Daarnaast zijn er op de plaats delict nog twee messen gevonden. Eentje in een prullenbak en een ander mes iets verderop. Deze messen zijn volgens Speijdel nooit onderzocht op sporen. "Onbegrijpelijk. Zeker omdat de verdachte broers zeggen een alibi van ongeveer een half uur te hebben, voordat de politie arriveerde." Ze hebben zelf 112 gebeld en zijn vervolgens naar eigen zeggen in de keuken gebleven. "Misschien is er wel iemand anders geweest die Roelof Esman in die tussenliggende tijd heeft doodgestoken."

30 biertjes

Niemand heeft Ruud, voormalig profvoetballer van onder meer FC Twente en FC Zwolle, of Frank zien steken. Verder zegt Speijdel dat andere getuigen onbetrouwbare verklaringen hebben afgegeven. "Ze zeggen telkens wat anders, of aantoonbaar leugenachtig. Daarnaast hadden ze zeker 30 biertjes op, sommigen zelfs in combinatie met drugs. Hoe betrouwbaar is hun geheugen dan?

Opnames

Ook de eigenaren van het café waar de steekpartij plaatshad verklaren wisselend, zegt de advocaat: "De ene keer zegt de eigenaresse dat ze niets heeft gezien, omdat ze op de wc zat. De andere keer zegt ze dat ze Ruud met een mes heeft gezien. De derde keer zegt ze dat ze niemand met een mes heeft gezien. En in opgenomen opnames uit de wachtruimte is te horen dat ze zegt: 'Ik weet niet of ik een mes heb gezien, maar dat moet toch haast wel?

Als laatste vindt Speijdel het vreemd dat beide broers dezelfde straf hebben gekregen. "Niemand heeft broer Frank met een mes gezien en daar is ook geen technisch of forensisch bewijs voor. Dan is het toch gek dat hij überhaupt is veroordeeld?"

Nabestaanden

Beide verdachte broers houden hun mond dicht over het voorval. De rechters wilden dan ook graag weten of ze ooit nog wat gingen verklaren. "Dat mag ook in een niet-openbare zitting als u dat fijner of veiliger vindt." De rechter doelde daarmee op de massale opkomst van nabestaanden van slachtoffer Esman. Die hebben in vorige rechtszittingen de verdachte broers al meerdere malen met de dood bedreigd.

Ook vandaag waren er weer veel nabestaanden aanwezig. "Het is het enige dat we nog voor Roelof kunnen doen, bij elke zitting aanwezig zijn", zeggen ze. Aan het einde van de rechtszitting riepen ze de Enschedese broers toe: "Passen jullie wel op in Almelo?" Daarmee doelden ze op de gevangenis in die stad, waar ze gedetineerd zitten.

Het Gerechtshof laat over twee weken weten of de onderzoekswensen van Frank en Ruud ter H. worden toegewezen.