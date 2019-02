Minister Dekker: "Slachtoffers van De Goede Herder hebben recht op erkenning en genoegdoening"

Voorlopig wil Dekker nog niet aan een nieuw onderzoek beginnen. Eerst wil hij het onderzoek van Commissie De Winter afwachten die ook onderzoek doet naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg. De misstanden in de tehuizen van de Goede Herder worden hier ook in meegenomen.

'Serieus genomen'

In de Tweede Kamer waren ook veel lotgenoten aanwezig. "Tevreden? Dat is een groot woord. Het is nog geen beslissing maar dat hadden we ook niet verwacht", zegt Anita Suuroverste, zelf één van de slachtoffers die in Almelo heeft gezeten.

"Ik heb wel de indruk dat de minister het zeer serieus neemt en dat men gelooft wat er is gebeurd", zegt Suuroverste.

De Goede Herder

Tussen 1860 en 1978 moesten in totaal vijftienduizend meisjes keihard werken in wasserijen en naaiateliers. Ze mochten niet naar school en kregen niet betaald. De vraag is hoe groot de rol van de overheid is bij de gang van zaken en of ze hier iets aan konden doen.

Overheid verantwoordelijk

Volgens hoogleraar Jan van Dijk is dat onmiskenbaar het geval. Zo stelt hij in een rapport. “Die meisjes zijn daar geplaatst. In bijna alle gevallen, door de kinderbescherming en dus vaak door de kinderrechter. De overheid heeft dat onder zijn neus laten gebeuren en is moreel de tweede verantwoordelijke”, legt Van Dijk uit.

Haast

Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en Groothuizen (D66) namen het op voor de slachtoffers en vroegen de minister om nu al de rol van de overheid te erkennen en met een regeling over de brug te komen. Met name vanwege het rapport van Van Dijk.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen noemt de draai van de bewindsman een positieve ontwikkeling: “Ik heb er alle vertrouwen in dat de slachtoffers nu eindelijk erkenning en genoegdoening krijgen. Al had ik liever gehad dat het sneller was gegaan.”

De slachtoffers willen graag dat de minister haast maakt met de schadeloosstelling. Want de vrouwen hebben een trauma opgelopen en geen scholing gehad wat tot problemen heeft geleid.