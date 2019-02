Geen aangifte tegen Deventer college voor lekken rondom WK tijdrijden

De fractievoorzitters van de gemeente Deventer doen geen aangifte tegen het eigen college wegens het lekken van de conceptbegroting voor het WK tijdrijden voor wielrenners. De stad wil graag vanaf 2020 het WK een aantal jaren organiseren en onderzoekt of het plan haalbaar is.

"Er zijn domme dingen gebeurd", zegt Bert Kleine Schaars van Deventer Belang. "Maar het college heeft excuses aangeboden voor het lekken en als we dit willen organiseren hebben we elkaar nodig, dus zeggen we: zand erover. De aangifte is nu van tafel."

Geheim

Het college zou gelekt hebben wat het WK moet gaan kosten, terwijl dat geheime informatie zou zijn geweest. De raad was ontstemd, ook omdat waarnemend burgemeester Ron König eerder zelf aangifte deed omdat hij vermoedde dat een raadslid vertrouwelijke documenten met opzet deelde met 'met externen', namelijk de krant de Stentor.

Die documenten gingen ook over het WK tijdrijden waarvoor Deventer in de race is. Details waren in geheimhouding tijdens een besloten sessie met de raad gedeeld. De reden voor geheimhouding van de details zou de concurrentiepositie van Deventer zijn.

Het Openbaar Ministerie maakte vorig week bekend het onderzoek naar het lek te stoppen omdat er teveel mensen zijn die gelekt zouden kunnen hebben.

'Ongemakkelijke periode'

De raad overwoog zelf ook aangifte te doen, maar zet dat dus niet door. "Het was een ongemakkelijke periode", zegt Kleine Schaars. "Maar na de excuses is de kou uit de lucht en kunnen we eindelijk verder met de inhoud en openlijk discussiëren over het WK."

Vrijdag meer duidelijk

Vanaf vrijdag kan er helemaal openlijk worden gediscussieerd. Dan maakt de gemeente de documenten die tot nu toe geheim waren openbaar. Ook maakt de gemeente dan bekend hoe het precies invulling wil geven aan (de organisatie van) het evenement, laat Jan Jaap Kolkman weten.

Kolkman was tot vandaag wethouder in Deventer. Hij maakte onlangs bekend op te stappen. Vanaf morgen worden zijn taken overgenomen door PvdA-raadslid Rob de Geest. Hij zal vrijdag de plannen bekendmaken.

Miljoenen

Al bekend is dat het evenement jaarlijks zo'n drie miljoen euro gaat kosten, waarvan de gemeente enkele tonnen zou moeten ophoesten. De stad wil het WK vanaf 2020 zo'n drie tot zes jaar jaarlijks organiseren.

Deventer is vooralsnog als enige stad in de race voor de wedstrijd.