Bijna 10.000 zienswijzen tegen Lelystad Airport

Volgens een grove schatting zijn er zo'n 10.000 zienswijzen ingediend voor het besluit over Lelystad Airport. Vandaag was de laatste dag dat mensen hun visie aan de minister kenbaar konden maken.

Begin dit jaar maakte de minister het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport openbaar. Daarin staat in grote lijnen de regels rond het nieuwe vliegveld beschreven. Vandaag was de laatste dag dat de zienswijzen over dat besluit konden worden ingediend.

Er is met name in Overijssel en Gelderland weerstand tegen de uitbreiding van het vliegverkeer. Vooral over de laagvliegroutes zijn veel zorgen. Onder meer wordt hierdoor meer geluidsoverlast verwacht en bovendien zou de uitstoot van (ultra)fijnstof door deze lage routes navenant toenemen.

Schatting

Zo'n 10.000 zienswijzen zijn er in de afgelopen zes weken ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat is als de cijfers van alle websites waarop konden worden ingediend, bij elkaar zijn opgeteld. Particulier ingediende zienswijzen kunnen niet worden meegerekend.

Die zienswijzen zijn afkomstig uit in totaal 215 gemeenten, verspreid over Nederland. Daardoor is duidelijk dat het vakantievliegveld in de polder in het hele land vragen oproept.

Ministerie

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is de enige die precies weet hoeveel zienswijzen er zijn ingediend. Maar die kan op z'n vroegst morgen meer duidelijkheid geven.

Te veel fouten

Een van die zienswijzen is afkomstig van HoogOverijssel. Het is verworden tot een 218 pagina's tellend rapport. Volgens voorzitter Rooijakkers zijn er veel en grote bezwaren tegen de uitbreiding van het vliegveld: "Het besluit klopt juridisch niet, er zitten ook nu nog veel fouten in berekeningen, er is geen rekening gehouden met de risico's van vogelaanvaringen. Ik kan nog wel even door gaan, maar het is gewoon te veel om op te noemen."

In de komende maanden zal het ministerie alle zienswijzen bestuderen. Naar verwachting komt minister Van Nieuwenhuizen in mei met een zogenaamde Nota van antwoord, waarin ze uit zal leggen wat ze met die zienswijzen heeft gedaan.

April 2020

Het wordt rond die tijd wel belangrijk of de minister het vliegveld nog steeds wil openen in april 2020. Want de luchtvaartmaatschappijen die op Lelystad Airport willen vliegen, moeten in mei wel weten wat er gaat gebeuren. Die maatschappijen hebben ongeveer een jaar nodig om de verhuizing te regelen, zodat er in 2020 ook vliegtuigen zijn die de baan kunnen gebruiken.

Jan Rooijakkers neemt alvast een voorschot op het ministeriële besluit over Lelystad Airport. "We hebben nu een lijvig boekwerk met alle fouten erin. Als de minister toch besluit door te gaan, dan is dit meteen interessante informatie voor in een juridische procedure."