Praat mee: Publiekelijk een gezonde levensstijl belonen is onzin

In het gemeentehuis in Dalfsen werd gisteren het project 'Dry January' afgesloten. Doel? Een gezondere levensstijl door een maand lang niet te drinken. Inwoonsters Hanneke en Carla deden in januari mee aan het project en werden gisteren door burgemeester Van Lenthe in het zonnetje gezet.

Maar is een maand zonder alcohol wel een bijzondere prestatie te noemen? Zijn we daarmee niet een beetje doorgeslagen in het promoten van een gezonde(re) levensstijl? Of is dit project juist een goede stimulans om gezonder te leven, net zoals Stoptober, dat mensen wil laten stoppen met roken?

