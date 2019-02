PEC Zwolle tegen Ajax verplaatst om ploeg Ten Hag rust te gunnen voor Real Madrid

PEC later in maart op bezoek bij Ajax (Foto: Pro Shots)

De KNVB geeft Ajax op deze manier de mogelijkheid om zich optimaal te prepareren in de aanloop naar de uitwedstrijd van 5 maart tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag hoeft op 2 maart dus voor eigen publiek niet in actie te komen tegen PEC Zwolle. Het duel is verplaatst naar woensdag 13 maart, aanvang is dan eveneens 18.30 uur.

Begrip

"In het belang van het Nederlandse voetbal hebben we voorafgaand aan dit seizoen met alle clubs afgesproken om zoveel mogelijk rekening te houden met de Europese verplichtingen van de Nederlandse clubs", stelt manager competitiezaken Jan Bluyssen. "Ajax is dit seizoen nog de enige club die namens het Nederlandse voetbal de punten voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA kan binnenhalen, dus daar houden we zoals afgesproken rekening mee. We beseffen dat de aanvangstijd van 18.30 uur op een doordeweekse dag ongunstig is voor de supporters van PEC Zwolle, maar omdat het een Champions League-avond is, kan het helaas niet anders."