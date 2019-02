Groothuis nog een jaar langer trainer bij Regio Zwolle Volleybal

Wilfried Groothuis is ook volgend seizoen de hoofdcoach van Regio Zwolle Volleybal. De 47-jarige volleybaltrainer is momenteel bezig aan zijn tweede jaar bij de Zwolse eredivisionist en plakt daar dus een derde jaar aan vast.

"Ik ben blij met de contractverlenging bij Regio Zwolle Volleybal en met het vertrouwen dat er in elkaar is", aldus Groothuis. We zijn een vaste waarde geworden in de top van de eredivisie en er liggen goede plannen om structureel in de top mee te blijven doen."

Kampioenspoule

De dames van Regio Zwolle Volleybal spelen zondag hun eerste wedstrijd in de kampioenspoule. De tegenstander in het Landstede Sportcentrum is dan VC Sneek. Het duel begint om 14.00 uur.