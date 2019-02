Een kleine stap van Borne naar Haaksbergen? Daar wil beoogd burgemeester Welten niet aan

De overgang van Borne naar Haaksbergen, dat zal wel niet zo'n verschil zijn, toch? Om die vraag moet Rob Welten -nu nog burgemeester van Borne- altijd glimlachen. "Het is een stevige, maar eervolle taak", aldus de beoogd burgemeester van Haaksbergen. "Die vraag is een miskenning van de opgaven die er in kleinere gemeentes kunnen liggen."

De gemeentes Borne en Haaksbergen, beide zo'n 24.000 inwoners, wil Welten niet met elkaar vergelijken. "Ook in kleinere gemeentes kunnen flinke opgaven liggen. In Haaksbergen is behoorlijk wat te doen, ik ga er graag mee aan de slag."

Eén van die opgaven is het verbeteren van de sociale voorzieningen in de gemeente. "Daarin moeten we goede keuzes maken met beperkte financiële middelen, dat is geen geringe opgave."

Verbinden

'Verbinden' lijkt het sleutelwoord. Zowel binnen als buiten de gemeente. "Als Haaksbergen moeten we in verbinding blijven staan met andere gemeenten in Twente. Dat is de enige manier om vitaal te blijven. Je moet als gemeente niet denken dat je het alleen kan."

Of Welten aan kan blijven als president van de EUREGIO-raad, is nog niet bekend. De EUREGIO streeft naar een nauwere samenwerking met Duitse grenssteden. "Ik zou het graag blijven doen, maar als dat niet meer kan, snap ik dat ook."

Rob Welten volgt Gerrit Jan Kok op. Kok was waarnemend burgemeester nadat Hans Gerritsen in mei 2015 vertrok vanwege zijn rol bij het monstertruckdrama. Wanneer hij in Haaksbergen kan beginnen, is nog niet bekend. Welten verwacht ergens in april.