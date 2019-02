Hoe het grootste knaagdier van Europa nu in Twente is beland

Hoe het grootste knaagdier van Europa nu ook in Twente is beland (Foto: Gettyimages /Tommy Svensson)

Nu hij het Twentekanaal is overgezwommen, kunnen we hem 'officieel' welkom heten: de bever. Het dier, dat sinds 1988 weer terug is in Nederland, duikt nu ook regelmatig op in Twente. En dat is goed nieuws, vindt ecoloog Michiel Schaap.

De bever, het grootste knaagdier van Europa, hoort in Nederland, zegt Schaap. "Bevers houden van water en Nederland is een echt deltaland. Uit alles blijkt dat hij hier op zijn plaats is."

De bever is in 1988 weer uitgezet, nadat hij zo'n twee eeuwen eerder was verdreven. Waar de dieren in eerste instantie vooral bij de grote rivieren bleven, trekken ze nu ook dieper het land in.

De route van de bever

Schaap ontdekte in 2016 al sporen van bevers bij Deventer. Sterker nog: er zijn al jongen geboren bij de koekstad. Sindsdien nemen ze de Schipbeek in. Via deze rivier, die van Deventer richting Diepenheim loopt, zijn ze bij het Twentekanaal terechtgekomen.

Schaap is blij dat de bever nu ook naar Twente komt. "Het is écht een aanwinst voor de biodiversiteit." Dat de dieren ook in dijken graven, is volgens de ecoloog niet zo'n groot probleem: "We houden de dijken goed in de gaten en verjagen ze op tijd."