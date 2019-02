Geen penetrante mestgeur meer bij boerderij in Sint Isidorushoeve

Al vier maanden wordt er op de boerderij van Rogier en Heleen geëxperimenteerd met mest. Door middel van micro-organismen en koolstof toe te voegen aan de mest, hopen de ze geen kunstmest meer te hoeven gebruiken. Vandaag reden ze de mest uit over het land.

Geen penetrante geur

Afgelopen zaterdag hebben Heleen en Rogier al wat bewerkte mest over het land uitgereden en toen viel Heleen één ding heel erg op. "We roken niks.. Normaal gesproken als je aan het bemesten bent dan ruik je een hele penetrante geur, maar die was weg. Ik ben nog naar mijn buren gegaan om te vragen of zij iets roken, maar ook zij roken niks."

Jasper ten Berge van het bedrijf Bij de Oorsprong is gespecialiseerd in micro-organismen en is nauw betrokken bij het experiment. "Omdat de mest niet meer rot in de mestkelder blijven de voedingsstoffen in de mest en ruikt de mest minder penetrant." Hij zal de onderzoeken uitvoeren om te zien of bijvoorbeeld het gras net zo snel groeit als bij het uitrijden van kunstmest.

Kunstmest

Rogier en Heleen hebben een melkveebedrijf en experimenteren graag met nieuwe manieren van boeren. Zo zien ze ook kans om hun bedrijf kunstmestvrij te maken. "Normaal gesproken gooien we gewone mest met kunstmest over het land, maar dat is eigenlijk helemaal niet goed voor het land. Door de chemicaliën die in kunstmest zitten, vergiftig je je land", vertelt Heleen.

Om het land weer wat meer ruimte te geven om de ademen willen ze geen kunstmest meer gebruiken. Dat hopen ze te bereiken door bepaalde micro-organismen toe te voegen aan hun mest in combinatie met koolstof. (zie hieronder)

Nu de mest op het land ligt, kan er verder onderzocht worden of Rogier en Heleen inderdaad geen kunstmest meer nodig hebben. Het onderzoek zal zeker nog een jaar duren.

Kringlooplandbouw

In 2030 wil Schouten, minister van Landbouw, visserij en voedselkwaliteit, dat er een omslag wordt gemaakt naar een kringlooplandbouw. Dit houdt in dat alle stoffen die door de landbouw uit een gebied verdwijnen ook weer terug moeten komen in de natuur. De mest waarmee Heleen en Rogier nu proefdraaien is een goed voorbeeld van kringlooplandbouw.