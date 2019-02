Daders ramkraak juwelier Losser stopten vluchtscooters in bestelbus

In de Lijsterbesstraat zijn ze overgestapt in een bestelauto. De politie denkt dat de scooters waarmee ze na de ramkraak vluchtten daarin zijn gestopt. Ze zijn vanaf de Lijsterbesstraat met hoge snelheid weggereden. Welke kant op is onduidelijk.

Vlucht daders verloopt niet vlekkeloos

Hun vlucht verloopt niet helemaal vlekkeloos. Want op de kruising van de Sint Maartenstraat en de Bernhard Leurinkstraat gaat één van de scooters onderuit. De buddyseat (zadel) van de scooter blijft op de weg liggen. Vanaf de Bernard Leurinkstraat zijn naar de Vicarystraat gereden.

Een van de scooters verloor vermoedelijk bij een val tijdens de vlucht een zadel (Foto: SPS Media)

Volkswagen Caddy gestolen in Amsterdam

De witte Volkswagen Caddy is gestolen in Amsterdam. Komen de daders daar ook vandaan? "Dat weten we niet zeker", zegt Anne Coenen van de politie. "Het zou kunnen dat dit om een landelijk opererende bende gaat. We werken hierbij samen met de collega's in Amsterdam. Maar het is ook mogelijk dat ze uit deze regio komen."

De eigenaresse van de juwelier woont boven de winkel. Ze is zo geschrokken van de knallen, dat ze zichzelf en de kinderen tijdens de ramkraak opsloot in de badkamer.

Tips?

De politie zoekt mensen die in bijvoorbeeld in de Lijsterbesstraat iets hebben gezien van de daders. Tips zijn welkom bij de tiplijn: 0800 – 6070 (gratis nummer), of gebruik het digitale tipformulier. Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Tippen via Facebook mag ook, stuur de politie Losser dan een privébericht.