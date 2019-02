Geen straf voor dodelijke steekpartij Dedemsvaart

Volgens de rechtbank moest dader Jan op het moment van het gevecht het lichaam van zichzelf en zijn familie beschermen tegen een woeste en beschonken man. Het slachtoffer had ook telkens een voet tussen de deur, dus die kon niet dichtgedaan worden. Tenslotte neemt de rechter in haar overweging mee dat de dader lijdt aan een longaandoening, COPD.

De nabestaanden van het slachtoffer hoorden het vonnis vol onbegrip aan en verlieten woest de rechtszaal.

Voorgeschiedenis

De ruzie tussen dader en slachtoffer begon ongeveer anderhalve maand ervoor, toen Jan doorkreeg dat zijn vriendin Priscilla 'rotzooide' met Henk. Hij gaf haar een duw of trap, waarna Priscilla het huis uit ging met de kinderen. Ze ging naar Henk. Toen even later Jan verhaal ging halen, sloeg hij de ruiten in van Henk's huis.

Vreemd bericht

Daarna gaat de relatie tussen Jan en Priscilla even 'on hold', maar Priscilla vraagt Jan om weer thuis te komen. Het lijkt een poos goed te gaan, totdat er tijdens de feestweek Dedemsvaria een vreemd bericht van Henk binnenkomt op de Facebook-pagina van Priscilla. Jan en zij denken te lezen: Priscilla gaat ook klappen krijgen. Maar achteraf blijkt er gestaan te hebben: Priscilla, Kevin gaat ook klappen krijgen. Priscilla wil opheldering en belt Henk. Die staat even later woest aan de deur.

Ik heb je vrouw geneukt slachtoffer Henk Veldsink

Woedend

Henk wilde naar binnen en raakte in gevecht met Priscilla. Er werd geslagen, gestompt en gespuugd. Jan is zijn vriendin gaan helpen. Na een kwartier lang worstelen en porren met de steel van een schoffel die in de gang stond, lukt het om Henk over de drempel te krijgen. Maar die blijft aandringen. Volgens getuigen heeft hij meermalen geroepen: "Ik heb je vrouw geneukt!"

Moordpoging

Ondertussen zijn Priscilla en Jan bekaf van de worsteling. Jan extra, omdat hij lijdt aan COPD, een longaandoening. Buiten adem loopt hij naar de keuken en pakt daar een mes. Ondertussen probeert Henk nog steeds binnen te komen. Jan zegt het mes gepakt te hebben als pressiemiddel. "Een normaal mens gaat dan op afstand staan." Maar Henk en Jan komen toch weer in gevecht. De worsteling eindigt als Henk ter aarde stort met een koksmes 14 centimeter diep in zijn borst. Hij sterft op de stoep. Volgens de rechters heeft Jan gestoken, zonder dat hij nog helder kon denken door de heftige, bedreigende situatie.

Het slachtoffer, Henk Veldsink

Doodslag

Het Openbaar Ministerie wilde dat Jan negen jaar de gevangenis in zou gaan. "Jan had ook de deur dicht kunnen doen, toen hij aan kwam lopen met het mes. Op dat moment deinsde slachtoffer Henk namelijk een paar passen achteruit. Daarnaast was er geen sprake van een noodweer-situatie, er was 'slechts' een man binnen die je liever je huis uit wilt", zei de officier twee weken geleden.

Dader Jan wordt vandaag op vrije voeten gesteld en gaat bij zijn vriendin wonen. Die is inmiddels verhuisd naar het westen van het land. Of het OM in hoger beroep gaat, is nog niet duidelijk.