Tierpark Nordhorn heeft te maken met een geboortegolf

"Het is niet echt veel eerder dan in andere jaren", zegt de woordvoerster van het Tierpark. "Maar bijvoorbeeld bij de ooievaars is het opvallend dat ze eerder dan gewoon terug komen uit het zuiden."

Ooievaarsnesten

"In de hele dierentuin zijn 24 ooievaarsnesten te vinden. Vijftien daarvan zijn in een eik gebouwd. Dat hebben de ooievaars zelf gedaan. Vijf jaar geleden waren het er nog zes in die boom, maar nu is dat al ruim verdubbeld."

Vijftien ooievaarsnesten in een eik (Foto: RTV Oost)

De hele discussie over het klimaat lijkt vooralsnog aan de bewoners van het Tierpark voorbij te gaan. "We moeten wel de schilpadden een beetje helpen. Die houden een winterslaap en daarvoor zijn de winters te wisselvallig. De schildpadden zitten nu in de koelkast", vertelt Ina Deiting.

Bijna alleen Nederlanders

En hoewel de dierentuin in Duitsland ligt, bestaan de bezoekers voor ruim negentig procent uit Nederlanders. "Het is nu vakantie bij jullie en dat merken we goed. Elke dag zo'n duizend bezoekers en dat zijn inderdaad bijna alleen maar Nederlanders."