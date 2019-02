Gestolen 'goede doelen-auto' snel weer boven water: 'Dankzij de kracht van social media'

Hij zat in zak en as. Willem Hoevers vervult met zijn stichting Kans voor een Kind wensen van ernstig zieke kinderen. Daarvoor is zijn auto onontbeerlijk. Toen donderdagochtend dieven er in Delden met zijn wagen vandoor gingen, zette Hoevers een digitale klopjacht op. "Dat er met koeienletters op staat dat de auto wordt gebruikt voor een goed doel, weerhield die lui er niet van om ermee aan de haal te gaan."

Hoevers, voormalig verzorger van Heracles, moest voor een boodschap heel even in Delden zijn en had de auto geparkeerd aan de Langestraat. "Ik ben ultrakort binnen geweest, maar toen ik buitenkwam, was de auto verdwenen."

Die auto is onmisbaar om goede doelen te vervullen Willem Hoevers van Kans voor een Kind

Het eerste wat hem te binnen schoot, was de social media inzetten als wapen om zijn auto terug te krijgen. "Ik zette het op Facebook en de boel explodeerde werkelijk. Binnen een half uur was het een kleine vierhonderd keer gedeeld."

Digitale klopjacht

Of de dieven de digitale klopjacht hebben meegekregen, weet hij niet. "Wat ik wel weet, is dat ik binnen een half uur een telefoontje kreeg van iemand uit Almelo. Ze had het bericht gelezen en had - tijdens het uitlaten van de hond - mijn auto zien staan. En wat het mooie is: ze is er vervolgens bij blijven staan wachten tot ik ter plaatse was."

De politie heeft de zaak inmiddels in onderzoek.

'Enorm dankbaar'

Met zijn stichting, die hij in 2002 oprichtte, helpt hij gemiddeld tachtig gezinnen per jaar. "Die auto is onmisbaar bij het vervullen van die goede doelen. Ik ben dan ook enorm dankbaar dat ik 'm terug heb. Dank zij de kracht van de social media. En ja, uiteraard kan die dame een bedankje van mij verwachten."