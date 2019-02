Rechter tegen eigenaresse paardenopvang: 'Dieren hadden beter meteen naar slager gekund'

De zwaar verwaarloosde paarden die bij een paardenopvang in Enschede in beslag waren genomen, zouden waarschijnlijk beter af zijn geweest als ze meteen naar de slager waren gegaan. Dat zei de rechter in Almelo vandaag in de strafzaak tegen de 43-jarige eigenaresse van de paarden. De vrouw mag drie jaar geen paarden meer houden.

RTV Oost meldde vorige week dat bij de eigenaresse van de paardenopvang recent opnieuw twee verwaarloosde paarden in beslag waren genomen. Begin deze maand troffen agenten van de dierenpolitie na tips twee verwaarloosde Haflingers aan in een weiland aan de Haaksbergerstraat. De dieren kregen dagenlang geen eten en drinken. In oktober 2017 werden bij de eigenaresse ook al eens pony's en een paard in beslag genomen.

Behalve het houdverbod voor drie jaar werd de Hengelose bovendien veroordeeld tot 50 uur werkstraf. Daarnaast kreeg ze een voorwaardelijke celstraf. Wordt ze tijdens het houdverbod toch weer betrapt met paarden, dan moet ze drie maanden achter de tralies.

Dik dossier

De vrouw heeft een dik dossier op het gebied van het verwaarlozing van dieren, zo bleek tijdens de rechtszaak. Behalve in 2017 werden in 2014 ook al eens vijftien zwaar verwaarloosde pony's en paarden aangetroffen in een weiland van de vrouw. Ze stonden in een volledig kaal gegraasd weiland en hadden geen eten of drinken. Drie drinkbakken waren leeg en het enige voer dat er lag kwam van verontruste dierenliefhebbers die het er zelf hadden neergelegd.

De situatie van de vrouw is zorgelijk. Ze zegt een paardenopvang te hebben voor dieren die eigenlijk naar de slager zouden moeten, maar lijkt in werkelijkheid meer een 'hoarder': iemand die blijft verzamelen. Dat blijkt wel uit het feit dat ze al vaker is veroordeeld voor 'dierenwelzijnsproblematiek'. Er werden vaker paarden bij haar weggehaald, maar de dierenbescherming trof ook een groot aantal verwaarloosde honden, katten en konijnen bij haar thuis aan.

'Kan druk niet aan'

De eigenaresse verscheen donderdag zelf niet voor de rechter. Volgens haar advocate omdat ze de druk van de zaak niet aan kan, de vrouw zou erg lijden onder de aandacht in de pers. Op sociale media zou de vrouw met naam en toenaam genoemd en beschimpt worden.

Initiatiefnemer Henk ten Napel van de stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren voegde zich als benadeelde partij in het strafproces tegen de Hengelose. Volgens hem "om duidelijk te maken dat paarden geen stem hebben". De stichting vroeg de rechter om de vrouw een tien jaar durend verbod op te leggen om paarden te mogen houden, maar dat werd door de rechter resoluut terzijde geschoven.