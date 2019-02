Dalfsen wil koopzondagen invoeren in hele gemeente

In Lemelerveld mocht het vorig jaar wel, maar in de andere kernen van de gemeente Dalfsen niet: het openstellen van de winkels op zondagen. Aan dat onderscheid lijkt een einde te komen. Als het aan het Dalfser college ligt mogen alle winkeliers in de gemeente voortaan hun deuren openen op zondag.

De gemeenteraad van Dalfsen neemt in maart een besluit over de koopzondagen in de gemeente. Het college doet het voorstel om alle zondagen van het jaar openstelling tussen 12.00 en 18.00 uur toe te staan. Dit voorstel komt voort uit gesprekken die in januari gevoerd zijn tijdens bijeenkomsten met vertegenwoordigers van middenstandsverenigingen, kerken en Plaatselijk Belangverenigingen.

Geen verplichting

Als het voorstel van het college het haalt, zijn ondernemers nog niet verplicht mee te werken aan de koopzondagen. Of een winkel opengaat op zondagmiddag is een eigen keuze van de winkelier. Tijdens de bijeenkomst gaven betrokkenen uit de verschillende kernen aan dat een onderscheid in aantal koopzondagen of openingstijden per kern niet wenselijk is. Daarom is in het voorstel opgenomen dat de mogelijkheid voor koopzondagen op eenzelfde manier voor alle kernen geldt.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de raadscommissie van 4 maart. Een besluit over de koopzondagen staat gepland op maandag 25 maart.