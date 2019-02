Zwolse vogelbeurs populair, maar ook kritisch geluid over ziektes en illegale handel

Het is een van de grootste vogelbeurzen van Europa, jaarlijks komen zo'n zevenduizend mensen uit heel Europa er op af. Dit weekend worden er zo'n honderdduizend vogels geshowd, gekocht en verkocht in de IJsselhallen in Zwolle.

Exotische vogels

Wie door de IJsselhallen loopt ziet en hoort niet alleen een hele hoop exotische vogels, maar bovendien veel verschillende talen. Vogelliefhebbers en -handelaren uit heel Europa, van Hongarije tot Schotland, komen bijeen in de IJsselhallen.

Hoewel de beurs al vele jaren wordt georganiseerd, is er ook steeds vaker kritiek. Vogelarts Jan Hooimaaijer strijdt al jaren tegen vermeende illegale handel en vogelziektes. "Een bekende ziekte is de papegaaienziekte", zegt Hooimaaijer.

Besmettelijke ziektes

De papegaaienziekte is ook besmettelijk voor mensen; verschijnselen zijn griep of koorts. Volgens Hooimaaijer hebben handelaren de plicht om deze ziektes te melden, maar doen ze dat vaak niet. "Ik heb handelaren hier gesproken en iedereen kijkt me aan met een blik van 'waar heb je het over'."

De NVWA heeft de verantwoordelijkheid voor de controle, maar die waren niet in de gelegenheid om te reageren.

Strikte controles

Volgens de organisatie van de beurs is er altijd risico's, maar worden die zoveel mogelijk ingeperkt. "We zijn bekend met de geluiden, maar de ziekte kan overal voorkomen. We hebben strikte controles van onder meer de GGD en de NVWA en dat is voldoende", zegt organisator Hennie Heesakkers.

Daarnaast is er volgens vogelarts Hooimaaijer ook sprake van illegale handel. "Wilde vogels uit Nederland krijgen een ringetje en vervolgens worden ze hier verkocht alsof ze legaal zijn gekweekt. Dat is hoe het hier gaat."

Buiten de lijntjes

Ook dat spreekt de organisatie tegen: "Er zijn altijd mensen die buiten de lijntjes kleuren. Maar die controleren wij en pakken we aan", besluit Heesakkers.