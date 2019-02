Speciale familiebeurs voor gereformeerden

Aanbieders van christelijke vakanties, verkopers van kerkorgels, het Reformatorisch Dagblad, de Bond tegen het Vloeken en de SGP. Ze hebben allemaal een stand in de evenementenhal in Hardenberg, tijdens de jaarlijkse familiedagen. De groots opgezette beurs richt zich specifiek op mensen van Gereformeerde gezindte. In totaal zijn er ruim honderd standhouders te vinden. “We mikken op zo’n 13.000 bezoekers verdeeld over 3 dagen”, zegt Arina de Kreek namens de organisatie.

Stichtelijk

“We organiseren deze beurs voor de negende maal. Natuurlijk is het voor iedereen toegankelijk maar onze bezoekers zijn overwegend christelijk”. Dat is terug te zien in het aanbod in de diverse hallen. Zo trekt orgelverkoper Stolk de nodige aandacht. “Er zijn veel mensen die graag een kerkorgel in de huiskamer willen hebben”, zegt een vertegenwoordiger van Stolk. Hij geeft spontaan een demonstratie op één van zijn orgels. Een sonoor en stichtelijk geluid vult de ruimte.

Klederdrachten

“Het eten en drinken is bij de prijs inbegrepen”, zegt Arina de Kreek. “Christelijke kost? Nee hoor, ook gewoon snacks en broodjes”. Ondertussen schuifelt een aantal dames in fraaie traditionele klederdrachten voorbij. De één komt uit Spakenburg, de ander uit Staphorst. “Wij zijn hier alle keren nog geweest”, zegt één van hen trots.

Grof taalgebruik

Bij de stand van Kliksafe is het ook druk. Het bedrijf is gespecialiseerd in filters voor het internet. Zo kunnen onverkwikkelijkheden als porno, geweld en grof taalgebruik geblokt worden. Een stuk verderop heeft de verkoper van horloges het nog rustig. “Maar dat wordt nog wel anders”, weet hij. Of zijn horloges ook een Gereformeerd karakter hebben? “Nee, natuurlijk niet”.

Zondagsrust

De Familiedagen worden ook vrijdag en zaterdag gehouden. Vanzelfsprekend keert op zondag de rust terug in de Hardenbergse evenementenhal.