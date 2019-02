Expeditie Oost: Wie wil er nog een laatste tastbare herinnering aan discotheek Takens?!

Op de plek waar Takens een aantal jaren geleden nog duizenden bezoekers welkom heette bij de ingang, is nu helemaal niets meer te zien. De wandtekening hangt er nog en het decor is intact. Maar daar is alles mee gezegd. De spinnenwebben en dikke stoflagen verraden dat er al een poos geen leven is geweest in het pand.

Failliet

De laatste spullen die nog in het pand staan, zijn vandaag te koop aangeboden. Liefhebbers die nog graag een tastbare herinnering willen hebben van hun tijd in de discotheek, mogen zich melden.

In 2014 ging het uitgaanscentrum failliet. Een jaar later probeerde Takens een doorstart te maken, maar deze poging om het centrum een nieuw leven in te blazen, mislukte.

De sloop gaat woensdag beginnen (Foto: RTV Oost)

Sloop

Volgende week woensdag wordt het pand gesloopt. Takens is dan officieel niet meer. Op de grond wordt plaatsgemaakt voor appartementen.

Mensen die geïnteresseerd zijn in erfstukken van de discotheek moeten snel zijn, meldt Kristiaan. De sloop gaat volgende week woensdag beginnen.

"Het gaat dan om hekwerken, barkrukken, houtwerk", vertelt Kristiaan van Reel terwijl we door het lege decor van Takens lopen. "Het gaat echt heel snel. Ik word om de minuut bijna gebeld met geïnteresseerden. Deze boot was meteen al verkocht", vertelt hij, wijzend naar de boot die middenin het gangpad staat.

Jarenlang

Kristiaan is aannemer en leidt de sloop van het pand. Maar zelf heeft hij ook de nodige avonden doorgebracht in de discotheek. "Het is daarom ook best vreemd om het zo leeg te zien. Zelfs mijn ouders zijn hier vroeger uit geweest!".

