Liefde, lijf en kerk: een mislukte drie-eenheid? "En toch moet de kerk blijven praten over liefde"

Gesticht De Goede Herder in Almelo in 1983 (Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Na het schandaal van seksueel misbruik in de kerk is er meer nodig dan maatregelen om herhaling te voorkomen. Er moet bezinning komen op wat intimiteit is en hoe mensen van de kerk daar meer vertrouwd mee kunnen worden.

Op de feestdag van de heilige Valentijn (14 februari) was er in het Dominicanenklooster in Zwolle een inspiratiedag onder de titel Liefde, lijf en kerk: een mislukte drie-eenheid. De inspiratiedag was mede georganiseerd door Luce, centrum voor religieuze communicatie van Tilburg University.

Een van de gastsprekers was Anke Bisschops, godsdienst- en pastoraal psycholoog Ze heeft een eigen praktijk voor supervisie, coaching en training waarin ze met name te maken heeft met mensen die iets met religie hebben. De mensen die zij begeleidt in haar praktijk zijn behoorlijk beschadigd, en daar zijn ook religieuzen bij.

Goede Herder Almelo

Bisschops schetst een onthutsend beeld van de liefdeloze opvoeding die jonge religieuzen kregen, waardoor ze zelf niet in staat bleken, liefde te geven. Dat bleek bijvoorbeeld uit de behandeling die jonge meisjes kregen in rooms-katholieke heropvoedingsinstituten als de Goede Herder in Almelo

Theoloog prof. Erik Borgman legt uit waarom de kerk over liefde en lichaam moet blijven spreken – en wat ze te zeggen heeft. Kerkhistoricus dr. Arnold Smeets bespreekt inspirerende voorbeelden uit de vroege kerkgeschiedenis.

