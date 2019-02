Leon uit Raalte verbetert eigen wereldrecord: basketbal stuitert 708 keer in minuut

Hij brak al records in de sporten basketbal, voetbal en darts, maar de laatste keer dat hij een wereldrecord aanscherpte was in maart 2018. En dus vond Leon Walraven uit Raalte het wel weer tijd voor een nieuwe poging. Gisteravond verbrak hij zijn eigen wereldrecord van het aantal stuits met een basketbal in één minuut.

In een sporthal in Raalte deed Leon gisteravond met succes een poging om zijn eigen wereldrecord 'basketball dribble' te verbreken. In mei 2017 nam hij dit record over van een Nepalees, die het zes jaar op zijn naam had staan. Destijds slaagde Leon erin om de basketbal in een minuut tijd 609 keer te laten stuiteren. Maar dat moest toch beter kunnen, dacht de Raaltenaar.

"Vier maanden geleden ben ik weer begonnen met trainen", zegt Leon. "Omdat mijn eerdere succesvolle poging met basketbal dribbelen toch wel de meest bekeken is met ruim 1,5 miljoen views, was het niet moeilijk mij daarvoor te motiveren. Het is tevens een van de snelste records in de sport als het gaat om balbeheersing, dus daarmee was de uitdaging compleet."

Trainingen

Leon deed krachttraining om verzuring te beperken en volgde ritmische trainingen. "Verder heb ik nog een aantal technische verbeteringen gedaan, waarbij ik mijn knie als referentiepunt gebruik om de afstand tussen de bal en mijn handen beter te kunnen pijlen."

Alle voorbereidingen bleken niet voor niets. Leon stuiterde de bal in één minuut maar liefst 708 keer en verbeterde zijn eigen record dus met 99 dribbels. De poging is opgenomen met drie camera’s, waarvan één met een extreme slomofunctie. De beelden gaan naar het Guinness Book of World Records, dat de poging moet beoordelen. Over een paar maanden verwacht Leon de bevestiging dat zijn poging definitief geslaagd is.

Records

Vorig jaar baarde Leon opzien door een wereldrecord af te pakken van professioneel darter Michael Smith uit Engeland. Leon gooide in één minuut maar liefst 608 punten bij elkaar. Enkele maanden later bereikte Smith overigens de finale van het PDC WK Darts, waarin hij het aflegde tegen Michael van Gerwen.

Eerder brak Leon ook al verschillende freestyle voetbalrecord. En in die sport schuilt ook zijn volgende doel. "Nu zet ik mijn zinnen op een voetbalrecord met de rabonatechniek, schieten van achter het standbeen. Weer een leuke uitdaging!"