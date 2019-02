Janis Blaswich: "Hopelijk heeft Unnerstall even niet van dit soort acties"

Na afloop van de laatste wedstrijd van VVV Venlo gaf zelfs AZ-keeper Marco Bizot toe dat hij genoten had van Lars Unnerstall die met een paar reddingen voorkwam dat AZ niet met grotere cijfers dan 3-0 won. De Duitser staat al onder contract van PSV dat hem volgend jaar toevoegt aan de selectie.

Bewijzen

Zover is Janis Blaswich nog niet. De Heraclied hield vroeger André ter Stegen uit de basis in de jeugd van Borussia Monchengladbach, maar heeft nog veel te bewijzen. Wel hield de keeper voor het eerst dit seizoen twee wedstrijden op rij de nul (Ajax 1-0, Fortuna Sittard 6-0). "Als we iedere wedstrijd zo benaderen als tegen Ajax of Fortuna Sittard dan zullen we nog een paar punten halen. En als we op het eind van het seizoen ergens tussen plaats 4 en 7 staan hebben we dat ook verdiend", zegt Blaswich.

Ter Stegen

Blaswich heeft nog steeds contact met André ter Stegen die inmiddels alweer een tijdje eerste keeper is van FC Barcelona. "Hij zegt dat hij wel eens naar wedstrijden kijkt, dus dat zal hij dan ook wel doen. Hij is wereldtop en ik ben er trots op dat wij acht jaar samen hebben getraind. Wat betreft voetbaltechnische kwaliteiten en samenspeltechniek heeft hij gewoon het complete keepersplaatje."

Unnerstall

En tegenstander Lars Unnerstall van aanstaande vrijdag? "Die is ook aardig haha. Ik hoop dat hij tegen ons niet zoveel goede acties heeft zoals bijvoorbeeld vorige week, want dan wordt het zwaar om tegen hem te score. Maar we hebben voorin genoeg kwaliteit en als we die op het veld goed gebruiken kunnen we ook Unnerstall passeren."