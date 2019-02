Moordenaar Frits Pleij uit Vriezenveen is het oneens met conclusie kliniek

Het ziet er naar uit dat de 33-jarige man, die in 2005 de bejaarde Frits Pleij uit Vriezenveen wurgde, na meer dan tien jaar doorgebracht te hebben in tbs-klinieken opnieuw voor observatie naar het Pieter Baan Centrum gaat. De voormalig inwoner van Vriezenveen is het sinds zijn opname in een tbs-kliniek oneens met de conclusie dat hij schizofreen zou zijn.

De 33-jarige zei in 2005 dat hij de 73-jarige Pleij doodde omdat die hem in zijn jeugd misbruikt had. Het Gerechtshof Arnhem legde hem uiteindelijk 6 jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden op.

Weigeren

Er is nog geen behandeling geweest van de 33-jarige omdat hij weigert hieraan mee te werken. Er is al drie keer geprobeerd om een behandeling te starten, maar de kliniek kan hem niet dwingen. Op dit moment krijgt hij alleen dwangmedicatie zodat hij geen gevaar vormt.

Vakantie

Tijdens de rechtszaak rond zijn tbs-verlenging vorig jaar maakte de 33-jarige duidelijk dat hij graag op vakantie wilde om bij te komen van de stress die het verblijf in de kliniek opleverde. Ook stelde hij voor dat hij meteen voor eens en altijd overgeplaatst zou worden naar een long-stay afdeling.

Nieuwe observatie

De kliniek ziet een nieuwe observatie wel zitten in de hoop dat er daarna toch een behandeling mogelijk is. De officier van justitie is bereid de gok te nemen. Omdat de wachtlijst voor observatie op dit moment zeker 5 maanden is en het daarna ook nog eens een maand of twee duurt voordat het rapport klaar is heeft ze de rechtbank gevraagd de tbs met 1 jaar te verlengen. Begin 2020 kan dan bekeken worden hoe het verder moet met de 33-jarige.

Over twee weken volgt het vonnis.