Film over Deventer Moordzaak 'rehabilitatie' voor klusjesman

'De Veroordeling', zoals de film over de Deventer Moordzaak gaat heten, is volgens advocaat Vlug een 'rehabilitatie' van zijn cliënt 'klusjesman' Michael de Jong. Hoewel Ernest Louwes is veroordeeld en zijn straf heeft uitgezeten, was er altijd een groep invloedrijke Nederlanders die beweerden dat eigenlijk Michael de Jong de dader was.

In Bergen aan Zee werd vandaag door de omvangrijke filmploeg de scene gedraaid van de heropening van het graf van de weduwe Wittenberg. Hoofdrolspeler Fedja van Huet is er ook bij; hij speelt de hoofdrol. In de film is hij Bas Haan, de verslaggever van Nieuwsuur die een boek schreef over de Deventer Moordzaak. Daarin ging hij op zoek naar de waarheid.

Fedja van Huet daarover: "Waar deze film over gaat, is over beeldvorming. We staan nu bij het graf dat werd heropend omdat er een mes zou liggen. Nou, dat is een van de uitwassen van de onzin en de verhalen die rond zo'n zaak dan ontstaan. Want er lag helemaal geen mes. Het gaat over 'trial bij media': iemand roept iets, en dan is het kennelijk zo."

'Fake news'; een mes in het graf

De heropening van het graf in november 2006 was het hoogtepunt in wat advocaat Vlug 'fake news' noemt. Onder aanvoering van opiniepeiler en internetgoeroe Maurice de Hond is de publieke opinie zo machtig geworden dat zelfs het graf op last van de rechtbank werd geopend. Volgens De Hond, die onderzoek had laten doen met een metaaldetector, had de 'echte moordenaar' het moordwapen achtergelaten in het graf, vlak voordat het gesloten werd. Er werd niets gevonden.

Beeld is sterker dan woord

In 'De Deventer Moordzaak, het complot ontrafeld' beschrijft journalist Bas Haan de herkomst van de gedachte bij veel mensen dat Louwes onschuldig was. Op alle journaals was zijn veroordeling in Den Bosch uitgezonden. Iedereen zag een man schreeuwen tegen de rechters; "Nee, ik ga niet weer de gevangenis in, ik heb het niet gedaan" en vechten voor zijn leven. Hij werd door drie parketwachten tegen de grond gedrukt en afgevoerd na de uitspraak. Veel mensen die dit zagen hadden daarna de overtuiging dat Louwes onschuldig was. Voor hen was het beeld sterker dan de woorden van de rechter.

de veroordeling

En die overtuiging van z'n eigen 'onschuld' komt volgens Bas Haan omdat Louwes er vanuit ging dat hij werd vrijgesproken. Een half jaar eerder had de Hoge Raad zijn zaak heropend omdat was gebleken dat een deel van het bewijs waarop hij was veroordeeld niet klopte. Een gevonden mes, dat volgens justitie het moordwapen was, bleek dat niet te zijn. En juist daarom ging Louwes er volgens Bas Haan vanuit dat hij vrij man zou blijven. Maar vlak voor de rechtszaak kwam er nieuw bewijs; technisch onderzoek wees uit dat bij de steekgaten in de blouse van de weduwe DNA van Louwes zat. Onweerlegbaar. Dus werd hij tot zijn schrik en ontzetting alsnog veroordeeld, want hij was overtuigd dat hij 'naar huis' zou mogen.

De 'werkelijke' moordenaar

Onder aanvoering van Maurice de Hond kwam er een campagne op gang. Er werd een 'schuldige' aangewezen; de voormalig 'klusjesman' van de weduwe Wittenberg een ietwat zonderling figuur die paste in het beeld dat werd geschetst. En omdat Louwes onschuldig moest zijn kon het niet anders dan dat 'de klusjesman' de 'werkelijke' moordenaar was.





De media maakten graag gebruik van al het nieuws over de Deventer Moordzaak. Volgens Bas Haan en advocaat Vlug lieten die media zich 'in de luren' leggen door wat toen nog een 'fake news' heette. Dat is pas een uitdrukking geworden nu president Trump hem regelmatig gebruikt om aan te geven dat volgens hem iets onwaar is, of gelogen.

'De kracht van de media'

Fedja van Huet speelt Bas Haan met veel plezier: "Ik ga als journalist op zoek naar de waarheid. Want er wordt een onschuldige aangewezen die het zogenaamd wel zou hebben gedaan, en diens leven wordt kapot gemaakt. En dan neem ik in de film de verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar de waarheid. Hoe zit het nou echt. Deze film gaat over beeldvorming, de de kracht van de media, en dat er soms maar iets geroepen wordt, en dan nemen wij dat allemaal voor waar aan".

Begin volgend jaar komt de film in de bioscoop. Voor advocaat Vlug is deze film de 'rehabilitatie' die zijn cliënt, Michael de Jong, nodig heeft.