Praat mee over de toekomst van Overijssel op het gebied van verkeer en mobiliteit

RTV Oost trekt de komende weken op vrijdagavond de provincie in met Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Wekelijks staat een ander thema uit Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel centraal. Vrijdag 1 maart zijn we om 19.30 uur in Cultuurhuis Stadshagen in Zwolle. Je bent welkom om mee te praten!

In Zwolle staat het thema Verkeer & Mobiliteit centraal. Steken we ons belastinggeld in fietspaden of asfalt voor autowegen? Samen met provinciale politici, betrokken organisaties en verkeersdeskundigen gaan we op zoek naar oplossingen voor hardnekkige verkeersproblemen. En jij kan mee praten, stemmen, discussiëren en vragen stellen. Dit is je kans om direct jouw mening te geven en om van Overijsselse politici te horen hoe zij denken over verbetering van het openbaar vervoer, meer asfalt, de aanpak van verkeersovertreders en het veiliger maken van wegen.

Aanmelden

Iedereen die wil komen is welkom. Van te voren aanmelden is verplicht. Dat kan door een mail te sturen naar verkiezingen@rtvoost.nl o.v.v. het thema Verkeer & Mobiliteit. Je ontvangt een bevestigingsmail met uitnodiging.

Overige data

Ben je niet in de gelegenheid om naar Zwolle te komen, of praat je liever mee over een ander onderwerp? Meld je dan aan voor één van de volgende bijeenkomsten:

Kunst & Cultuur: 8 maart, Herberg De Pol in Diepenheim

Woningbouw: 15 maart, Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen

Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel loopt vooruit op de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Net als de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen, besloot RTV Oost om samen met de inwoners van Overijssel een eigen verkiezingsprogramma te schrijven. Al het nieuws hierover en Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel vind je op www.rtvoost.nl/PS2019.