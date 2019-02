100.000 bezoekers voor IJsbeelden Festival Zwolle, record lonkt

Het IJsbeelden Festival in Zwolle heeft de honderdduizendste bezoeker van deze winter genoteerd. Hoewel het evenement nog een week duurt, is de magische grens al behaald. Een bezoekersrecord lonkt.

De achtste editie van het IJsbeelden Festival in Zwolle startte op 15 december in de IJsselhallen. Een kleine tien weken later verwelkomde het evenement de honderdduizendste bezoeker. Dat is een evenaring van het vorige record uit de winter van 2015/2016. Aangezien het IJsbeelden Festival nog een week duurt, gaat het record er komende dagen aan.

Organisator Eric Broekaart is blij met het resultaat en spreekt over een editie waarbij de tegenstelling met vorig jaar niet groter kon zijn. Een jaar geleden moest er vlak voor aanvang een streep door het evenement, nadat de tent van het IJsbeeldenfestival instortte door een dik pak sneeuw dat op het dak lag.



Bloed, zweet en tranen

"Het was een zeer bewogen jaar, een rollercoaster was er niets bij. Het was soms knokken tegen beter weten in, maar met bloed, zweet en tranen en steun van investeerders hebben we uiteindelijk dit resultaat bereikt. Het knokken is de moeite waard geweest", aldus Broekaart.

Hoewel het IJsbeelden Festival nog maar tot 3 maart duurt is de organisatie nu ook al druk met aankomend IJsbeelden Festival. Het ijs daarvoor moet volgende maand alweer besteld worden. Ook denkt de organisatie al hard na over het thema van aankomende editie. Het aankomende IJsbeelden Festival wordt georganiseerd van 14 december 2019 tot en met 1 maart 2020, wederom in de IJsselhallen in Zwolle.