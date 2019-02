Grote vraag van ouders naar bijles voor de Citotoets

Ouders van basisschoolkinderen schakelen steeds vaker de hulp in van een bijlesinstituut ter ondersteuning van de Citotoets. Dat merkt onder meer Abacus een instituut dat bijlessen verzorgt in Overijssel.

De ouders doen dit om meer zekerheid te krijgen dat hun kind goed presteert bij deze toetst. De uitslag van de Citotoets weegt zwaar mee in het bepalen naar welke vervolgopleiding een leerling kan. De ouders die hun kinderen naar bijles sturen willen vaak dat hun zoon of dochter een zo hoog mogelijke vervolgopleiding doet.

Kritiek op scholen

Lang niet alle ouders hebben voldoende vertrouwen in een school. Er zou op sommige scholen te weinig aandacht voor een kind omdat de klassen te groot zijn. Andere redenen die zijn opgegeven gaan over docenten die niet genoeg ervaren zijn of bijvoorbeeld niet goed weten hoe ze met dyslectie moeten omgaan.

Grote vraag

De vraag naar docenten die bijles kunnen geven is toegenomen. Dat zegt Alina van Laar. Zij coördineert de bijlessen van Abacus in zestien gemeenten in de regio Zuid Drenthe en Noord Overijssel. Zij stuurt in dat gebied zo'n negentig docenten aan. Een tekort aan leerkrachten die bijles geven is er volgens haar niet en wordt ook niet verwacht.

Bepalend

In groep zeven maken de leerlingen al een test die wordt gezien als richtlijn voor het niveau van de vervolgopleiding. De Citotoets die een jaar later volgt weegt in dit oordeel veel zwaarder. De kinderen zullen dan goed moeten presteren als de ouders willen dat ze naar de Havo of het Atheneum gaan.

Verschillende bijlessen

Er bestaan verschillende manieren waarop kinderen bijles kunnen volgen. Bij Abacus krijgen de kinderen les aan huis. Het is vaak één keer per week een les van anderhalf uur. Wat de docenten vooral bij kunnen brengen is dat een kind meer zelfvertrouwen krijgt in het maken van de toets.