Het wordt mooi weer, dus ijssalon Hengelo gaat week eerder open dan gepland

De veelbelovende weersverwachting voor komend weekend is voor Pieter van der Poel van de gelijknamige ijssalon in Hengelo aanleiding een week eerder open te gaan dan gepland.

Pieter van der Poel is net bezig een bak vol cookie karamel ijs te vullen. "Dat is verreweg het meest populaire ijsje. Al jaren." Naast hem wordt het ijs yoghurt framboos gemaakt en aan de overkant is iemand bezig met stracciatella.

'We moéten open nu'

"Eigenlijk wilden we vorige week al open, maar dat konden we gewoon niet redden. Maar we moéten gewoon open nu", is de ervaring van Van der Poel. "Het wordt 14 of 15 graden dit weekend en dan willen de mensen gewoon een ijsje."

Op de vraag of er ook iets nieuws op de kaart komt, is Van der Poel stellig. "Je moet steeds iets nieuws bedenken. We hebben nu het ijsje latte macchiato. En een ijsje met gekaramelliseerde peer komt ook een keer voorbij. Alleen vanille of citroen zal blijven bestaan, maar er is zoveel meer."