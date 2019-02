Woonwagen op plek van slavenzaak Tubbergen wordt toch weer mogelijk

Het wordt tóch weer mogelijk om aan de Verdistraat in Tubbergen een woonwagen te bewonen. Nadat de zaak rond 'de slaaf van Tubbergen' drie jaar geleden aan het licht was gekomen, wilde de gemeente daar aanvankelijk geen woonwagenstandplaatsen meer bieden. Maar daar komt de gemeente nu van terug.

Zeven dagen per week, zestien uur per dag werken zonder vergoeding en 's avonds opgesloten worden in een tuinhuisje. Dat was acht jaar lang het lot van een zwakbegaafde man in Tubbergen.

Hij werd opgesloten en uitgebuit door een echtpaar dat een woonwagen aan de Verdistraat bewoonde. Het slachtoffer stapte uiteindelijk zelf naar de politie om aangifte te doen.

Uitsterfbeleid

Toen de 'slavenzaak' aan het rollen kwam, ontruimde de gemeente de locatie en trof het maatregelen om te voorkomen dat er in de toekomst woonwagens konden staan. Maar dat mag niet zomaar, zo oordeelde het College voor de Rechten van de Mens.

Het voeren van een zogeheten uitsterfbeleid van woonwagenstandplaatsen mag niet. Zeker niet als er sprake is van belangstelling voor die standplaatsen.

'Constructieve gesprekken'

En die belangstelling, die is er in Tubbergen. Woningstichting Tubbergen, die inmiddels eigenaar en verhuurder is van de woonwagens, heeft al een lijst met geïnteresseerden in bezit. Daarom besloot de gemeente toch weer aan de slag te gaan met de locatie.

Burgemeester Haverkamp van Tubbergen laat desgevraagd weten: "Na een jaar van rust zijn we met omwonenden in gesprek gegaan. Dat zijn heel constructieve gesprekken geweest. Samen met de woningstichting en politie hebben we gekeken naar waar hun zorgen zitten."

Meer doorkijkjes en -gangen

Er zijn maatregelen getroffen om een herhaling van 'de slaaf van Tubbergen' te voorkomen. "Zo is de woningstichting eigenaar en verhuurder van de plekken geworden, waardoor er meer zicht is op wie er komt wonen. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over de omgeving van de standplaatsen. Er komen meer doorkijkjes en doorgangen, ook voor de veiligheid van omwonenden."

Wanneer er weer woonwagens betrokken kunnen worden aan de Verdistraat, is nog niet duidelijk. "We gaan het proces met de woningstichting doorlopen zoals dat hoort", is het enige wat de burgemeester daarover kwijt wil.