Go Ahead Eagles zonder Verheydt in topper tegen Sparta

Thomas Verheydt ontbreekt zondag waarschijnlijk nog in de wedstrijdselectie van Go Ahead Eagles in de uitwedstrijd tegen Sparta. De spits is weliswaar verlost van de pijn aan zijn hak, maar wordt uit voorzorg aan de kant gehouden.

Trainer John Stegeman beslist morgen pas definitief of hij Verheydt meeneemt naar Rotterdam, maar die kans lijkt niet groot: "De blessure is ontstaan op kunstgras, de je kunt je afvragen of het verstandig is om hem nu meteen weer op kunstgras te laten spelen", aldus Stegeman. "We gaan een risicoafweging maken, maar daarin moeten we wel een verstandig beleid voeren." Verder beschikt de coach over een fitte selectie.

Publiek vermaken

Na een periode waarin Go Ahead Eagles moeizaam tot scoren kwam, maakte de ploeg uit Deventer in de laatste twee duels liefst acht doelpunten. Het moest alleen ook zes tegentreffers incasseren. "We willen graag het publiek vermaken, door te scoren en door aanvallend te spelen", legt Stegeman uit.

"De laatste periode gaat dat stukje bij beetje steeds beter. Maar het is wel fijn als we dat kunnen koppelen aan resultaten. Dat gebeurt niet altijd en dat is vervelend. We doen een boel dingen goed. De 1-0 tegen NEC bijvoorbeeld: als Ajax zo scoort, dan gaat de goal de hele wereld over. Maar we krijgen inderdaad ook te veel goals tegen. Al heeft dat ook te maken met de penalty", die zeer discutabel was en NEC bij een 4-2 achterstand terug in de wedstrijd hielp. "Maar daar was ik maandag wel weer overheen. En toen zijn we ons volledig gaan richten op Sparta."

Live op radio

Go Ahead en Sparta zijn de nummers drie en vier van de Keuken Kampioen Divisie. Het duel op het Kasteel is zondagmiddag live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.