Ricardo Visscher uit Zwolle schittert als 'sexy verleider' in Temptation Island

In het programma Temptation Island brengen vier Nederlandse en Belgische stellen een tijd door op een tropisch eiland. Dat doen ze gescheiden van elkaar, de mannelijke deelnemers zitten op een ander eiland dan de vrouwen. De deelnemers krijgen daarbij gezelschap van verleiders. Zij doen er alles aan om de deelnemers het bed in te krijgen en relaties te laten stranden.

“Het is een hele ervaring”, blikt Ricardo terug op zijn avontuur in Thailand. “Je doet daar dingen die je nog nooit hebt gedaan. Toen ik terug kwam, zat ik nog helemaal in die vibe.”

'Nog goed te doen'

Een bekende Nederlander voelt Ricardo zich nog niet. “Ik word al wel eens aangestaard, of aangesproken door mensen die vragen of ik van Temptation ben. Maar het is nu allemaal nog wel goed te doen.”

Ricardo is overigens niet het enige Overijsselse gezicht in deze editie van Temptation Island. Ook Ayleen (18) uit Oldenzaal en de Zwolse Armanda (22) doen mee in de rol als verleidster. De derde aflevering van Temptation Island trok gisteravond 441.000 kijkers.

Ricardo Visscher uit Zwolle