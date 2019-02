Bijtende politiehond bij arrestaties drugslab niet buitensporig

Het arrestatieteam van de politie dat betrokken was bij de aanhouding van twee Deventenaren bij een drugslab in Voorst vorig jaar, heeft correct gehandeld. Dat is de conclusie na intern onderzoek door de Landelijke Eenheid van de politie. Advocaten van de Deventenaren hadden om het onderzoek gevraagd, omdat hun cliënten gewond raakten door beten van een politiehond.

Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling VIK, Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Landelijke Eenheid en aangeboden aan het Openbaar Ministerie. De officier van justitie heeft vervolgens de inzet van de hond bij de arrestatie beoordeeld als 'proportioneel'.

Deze week start het eindproces tegen vijf verdachten, die volgens justitie betrokken waren bij het lab. Onder de verdachten zijn twee Deventenaren en een oud-speler van Go Ahead Eagles, laatstgenoemde is de eigenaar van de schuur waar het lab werd gevonden.

Buitensporig geweld

Bij de inval in het lab, januari vorig jaar, werd een van de Deventenaren door een politiehond uit een put getrokken. De hond had hem vast aan zijn arm. "Dat was tot daar aan toe", zegt zijn advocaat Woodrow. "Maar nadat hij geboeid was, heeft die hond hem nog in zijn hoofd en been gebeten."

Volgens Woodrow had het arrestatieteam zijn cliënt moeten beschermen, omdat die al in de boeien was geslagen. De Deventenaar moest naar het ziekenhuis om zijn wonden te laten verzorgen. Ook de andere verdachte uit Deventer zegt onnodig gebeten te zijn door de hond en moest daar ook voor naar het ziekenhuis. Uit intern onderzoek is nu dus gebleken dat de politie volgens de regels heeft gehandeld.

Drugslab

Het gebeurde allemaal bij een boerderij aan de Gravenstraat in Voorst. Die plek werd al een tijdje met een camera geobserveerd door de politie. In de schuur werd ruim 270 liter grondstof gevonden om speed te maken. Ook stond er vijftien liter GHB, duizend liter zoutzuur en lag er bijna een kilo MDMA, de grondstof van xtc.

De boerderij en schuur staan op naam van een oud Go Ahead Eagles-speler. Hij is verdachte in de zaak, evenals zijn vrouw. Ze kwamen al twee keer eerder in aanraking met de politie voor drugsdelicten. In november 2015 vond de politie er een hennepkwekerij met zevenhonderd planten. In januari 2017 zat er een kwekerij met honderd planten. Ook lag er een pistool.

Ernstig ziek

De man zit vast, zijn vrouw niet. Zij is ernstig ziek en mag het proces afwachten in vrijheid. Naast het echtpaar en de Deventenaren is er nóg een verdachte, een man uit Twello. Hij zou spullen naar de schuur hebben gebracht.

Morgen staan de bewoners van de boerderij voor de rechtbank voor betrokkenheid bij het drugslab en de hennepkwekerijen. Naast hen staat er een Deventenaar terecht voor de wietkweek. Een dag later staan de andere drie verdachten terecht voor het runnen van het drugslab.