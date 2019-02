Weerribben dreigt Europees diploma te verliezen door laagvliegroute Lelystad

Slechts vier natuurgebieden in Nederland hebben zo'n diploma van de Raad van Europa. Het levert geen extra geld op, maar is wel zeer prestigieus. "Het is een soort certificaat dat aangeeft dat het gebied binnen Europa een unieke positie inneemt", zegt Wim Liesker van actiecomité HoogOverijssel.

Egbert Beens van Staatsbosbeheer beaamt dat. "Het betekent dat je je beheer goed uitvoert, dat je goed samenwerkt met de streek en de plannen nakomt. Het zijn extra oren en ogen vanuit Europa."

Het diploma wordt eens in de vijf jaar vernieuwd. Dit jaar wordt erover besloten. Beens, boswachter in de Weerribben-Wieden: "Het zou heel jammer zijn als we het diploma verliezen. Zeker omdat de expert van de Raad aangaf dat we ons werk heel goed doen en een voorbeeld zijn voor andere natuurgebieden."

Broedgebied

Die expert heeft onlangs een rapport uitgebracht over de Weerribben, waarin de laagvliegroutes specifiek genoemd worden als bezwaar. Beens begrijpt dat wel. "Je hebt te maken me de natuurwaarde van een gebied, denk bijvoorbeeld aan broedvogels. Als de vliegtuigen straks overkomen, dan zal dat een schadelijk effect hebben op die soorten."



Beens: "Als die waarden achteruit gaan, dan voldoe je niet meer aan de eisen van het Europees diploma."



Controle

Inmiddels is er iemand vanuit Europa in het natuurgebied geweest om controle uit te voeren. "Hij was heel lovend over hoe we ons werk gedaan hebben. Daar prijst hij ons voor. De rest van Europa kan volgens hem een voorbeeld aan ons nemen. Maar hij geeft andere experts het advies goed te kijken naar de vliegroutes om te bepalen of het diploma verlengd kan worden. Als het advies wordt overgenomen door de expert en aan de minister voorgelegd wordt, dan is het aan de minister."





De expert gaat komende maand in gesprek met een groep Europese experts, die vervolgens een advies uitbrengt aan de Raad van Europa. Wanneer die beslist of de Weerribben het diploma behoudt of niet, is nog niet duidelijk. "Daar kan nog veel politiek bij komen kijken", zegt Liesker.

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een van de andere Nederlandse natuurgebieden met een Europees diploma. De expert moet over dit gebied nog een rapport uitbrengen. "Maar eigenlijk is hier het risico nog groter dat ze het diploma verliezen", zegt Liesker. "Het gebied ligt immers direct aan Lelystad Airport."

Liesker verwacht dat de enige mogelijkheid voor beide gebieden om hun diploma's te behouden, het schrappen van de laagvliegroutes is. Maar dat lijkt onmogelijk. "Zeker de Oostvaardersplassen liggen te dichtbij. Vliegtuigen kunnen niet hoog genoeg."