Expeditie Oost: Komt de Beste Zanger uit Zwolle?

Zo’n anderhalf jaar geleden is hij bekend geworden door Dumpert: Hans Jansen uit Zwolle. Nu is hij genomineerd voor de Youtube aflevering van Beste Zangers.

In zijn jeugd had hij twee grote liefdes: de horeca en de muziek. Jansen komt, zo zegt hij zelf, uit een echte horeca familie, dus dat hij in de horeca terecht zou komen was niet zo gek. Toch bleef de muziek knagen, zo vertelt hij. “Een aantal jaren geleden ben ik horeca docent geworden en dat betekende ook meer vrije tijd in de avonduren. Ik speelde al regelmatig op de stationspiano in Zwolle en toen besloot iemand te filmen en het op Dumpert te zetten.”





BN-er

En dat heeft hij geweten, want sindsdien belde het ene na het andere radiostation. “Drie dagen later zat ik bij Giel Beelen in de uitzending en moest ik handtekening uitdelen. Nu treedt ik nog steeds veel op en ben ik die persoon die toen filmde nog altijd dankbaar.” Ook de stationspiano is hij bijzonder dankbaar, zo bleek in mei vorig jaar. Toen deed hij een recordpoging en wilde hij in één dag alle zestien de stationspiano's bespelen. Dit lukte uiteindelijk, maar door vertraging bij de NS, niet in één dag.



Beste Zangers op Youtube

Nadat vorig jaar bekend werd dat de AVROTROS een Youtube aflevering van Beste Zangers ging maken, pakte Jansen zijn camera en ging hij ervoor. “Beste Zangers vind ik een te gek tv-programma dus ik dacht: waarom niet? Toen heb ik even iets opgenomen en tot mijn stomme verbazing kreeg ik twee weken geleden een mailtje dat ik bij de laatste twintig zat.”



Ibiza

“Te gek”, vindt hij het. “Wie weet zit ik over een tijdje wel in Ibiza, voor de opnamen van Beste Zangers. In anderhalf jaar tijd, dat zou echt ongelooflijk gaaf zijn.” Stemmen kan hier.



Het filmpje dat Hans Jansen instuurde: