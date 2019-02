Ondanks vreselijk bombardement verwijt ooggetuige Bloemsma de Amerikanen niets

Bloemsma was veertien jaar oud toen de bommen vielen op 22 februari 1944. "We hadden kolenvrij die week en waren op het bevroren vijvertje aan spelen in het Ainsworthpark toen we de bommenwerpers aan hoorden komen".

Bekijk hier de videoreportage:

Lichterlaaie

Bloemsma vertrouwde het niet en rende weg. Ondertussen telde hij de vliegtuigen. "34 stuks". Hij verschuilt zich onder de tunnel aan de Sterkerstraat, vlakbij zijn ouderlijk huis. "Toen ik er even onderuit kwam, kreeg ik een dakpan op mijn schouder en boven mij stond alles in lichterlaaie", zegt Bloemsma scherp.

Vergissing

Het loopt goed af voor Bloemsma. Hij vlucht een huis van kennissen binnen en is veilig. De vader van zijn vriend komt om. Het ouderlijk huis is zwaar beschadigd en is onbewoonbaar.

Na de oorlog is Henny Bloemsma zich gaan verdiepen in wat er in de oorlog in Enschede gebeurd is. Hij gelooft niet in het verhaal dat het bombardement een vergissing van de Amerikanen was.

Bommen voor Duitsland

De Bommenwerpers zouden aanvankelijk hun lading afwerpen boven de Duitse steden Gotha en Oschersleben. Door het slechte weer lukt dat niet. Op de terugweg zoeken ze een nieuw doel uit. Daarbij zouden ze Enschede voor het Duitse Munster hebben aangezien.

"Ze hadden wel degelijk een doel volgens mij. Want als je de vluchtroute van de bommenwerpers doortrekt, zie je dat ze over de fabriek van Machinefabriek Sanders vlogen. Die werkten voor de Duitsers. Hadden ze de bommen één of twee seconden later gedropt dan was de fabriek geraakt", zegt Bloemsma stellig.

Daar komt nog bij dat de enige paar 'brisantbommen' die ze bij zich hadden in de buurt van de 'foute 'fabriek' vielen. De andere vliegtuigen hadden brandbommen bij zich. "Waarschijnlijk om textielfabrieken die voor Duitsland werkten in brand te steken", zegt Bloemsma.

Niet boos

Bloemsma is niet boos op de Amerikanen. "Het hoort bij oorlog. Het klinkt hard omdat het je vrienden zijn, maar de Duitsers moesten verslagen worden". Na 75 jaar doet het nog steeds veel met hem. "Zeker nu er weer veel aandacht voor is. Het is een behoorlijke heftige periode geweest, dat komt nu allemaal weer boven."