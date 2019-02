44 Jaar Tolmennekes Wierden, in de voetsporen van de voorouders

"Een goede samenwerking die ons allen een mooie tentoonstelling heeft gebracht", aldus Wim Geertman, één van de oud-gedienden.

De Tolmennekes en de Historische Kring (Foto: Arjan Staal)

Mooie herinneringen

"Je kijkt je ogen uit en het meest trots ben ik op deze foto. De prins pakt een lijst met daarin een foto van een jonge jongen met steek. Dit is mijn broertje Bas. Toen al enthousiast over carnaval. Alhoewel .... echt lachend staat hij niet op de foto", aldus prins Marc, jubileumprins van c.v. de Tolmennekes.

"Onze vader was in de beginjaren voorzitter, hoe mooi dat ik nu jubileumprins ben", aldus de carnavalsprins.

Carnaval leeft in Wierden (Foto: Esther Rikken)

Komt dat zien

De dames en heren van de Historische Kring zijn ook zichtbaar enthousiast. Over de tentoonstelling maar zeker ook over het carnavalsfeest in Wierden. "Hier wordt echt volop gevierd hoor. De carnavalsmis is enorm populair maar de optocht kon wel iets professioneler".

Carnaval leeft in Wierden (Foto: Esther Rikken)

Feest der Zotten

De tentoonstelling met daarin vele linkjes naar het Feest der Zotten in Wierden is te zien in de Van Burenstee in het centrum van Wierden.

De oprichtingspapieren (Foto: Esther Rikken)