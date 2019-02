Stress bij 300-koppige carnavalsgroep: kleding dag voor optocht niet binnen

Vanavond wordt in Geesteren een vrachtwagen verwacht met het eerste deel van de levering, maar morgenochtend landt in Dortmund pas het tweede deel van de bestelling. Als het vliegtuig vertraging heeft, is die kleding te laat voor de eerste optocht in Langeveen.



'Flink in de stress'

"Dit is wel k.u.t., ja", vertelt Frank Schreuder namens de carnavalsgroep. "De pakken zijn eind september besteld, de dames van de kledingcommissie zitten flink in de stress. Maar we gaan er vanuit dat alles goed komt."

De pakken werden besteld bij Carnavalsland in Borne, maar dat bedrijf treft geen blaam. "Onze leverancier, een atelier in Oost-Europa komt afspraken niet na. Ze zouden twee weken geleden al leveren, maar dat gebeurde steeds maar niet", vertelt Joa Korf van Carnavalsland.

'Normaal gaat dit altijd prima'

"Ik ben er nu al twee weken elke dag mee bezig en geloof me: ik heb er de afgelopen week slecht van geslapen", aldus Korf. "Normaal gesproken gaat dit soort dingen altijd prima."

Voor de Kroegtijgers, die morgenmiddag aan de start van de optocht in Langeveen verwacht worden, zijn het spannende uren. "Het is overmacht. We kunnen er zelf niks aan doen. We zijn afhankelijk van verschillende partijen", aldus Schreuder.

'Alles in het werk gesteld'

De carnavalsvereniging uit Geesteren is alles behalve boos op Carnavalsland: "Ze hebben alles in het werk gesteld om de pakken hier toch nog op tijd te krijgen".

Mochten de pakken, om welke reden dan ook, niet op tijd in Nederland zijn, heeft Carnavalsland een 'plan b' klaar: "We hebben op onze kosten andere pakken klaar liggen. Maar ik hoop dat dat niet nodig is", aldus Korf.