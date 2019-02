Heracles Almelo boekt late zege bij VVV-Venlo door benutte strafschop Osman

Amper onderweg in Venlo werd het duel opgeschrikt door een op het oog zware knieblessure voor Jerold Promes. De verdediger van VVV-Venlo ging al vroeg in de wedstrijd kermend naar de grond na een duel met Heracles-aanvaller Joey Konings, die zijn tegenstander echter niet raakte. Promes kon niet verder en er moest zelfs een ambulance aan te pas komen. De schrik zat er goed in en scheidsrechter Erwin Blank stuurde de spelers terug naar de kleedkamer. Even later werd het duel weer hervat.



Kristoffer Peterson

En in dat restant waren de beste kansen voor Heracles. Tot tweemaal liet Kristoffer Peterson zien te zijn opgestaan uit zijn vormdip en nam hij het Venlose doel onder vuur. Even zo vaak zag de Zweed dat doelman Lars Unnerstall liet zien waarom hij na de zomer aan de slag gaat bij koploper PSV, waardoor beide ploegen met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten.



Heerlijke sliding Van den Buijs

In de tweede helft waren de beste kansen voor VVV-Venlo. Peniel Mlapa werd de diepte ingestuurd, maar met een geweldige sliding belemmerde Dario van den Buijs de boomlange aanvaller het scoren. Even later kwamen de Venloërs wel tot aan het doel van Janis Blaswich. De Duitse sluitpost stond echter goed opgesteld en voorkwam de 1-0.



Penalty Heracles

Tien minuten voor het einde kreeg Heracles een strafschop. Nils Röseler werkte invaller Lerin Duarte tegen de grond, waarna Blank besloot de bal op de stip te leggen. Osman ging achter de bal staan en liet Unnerstall volledig kansloos: de bal verdween in de linkerbovenhoek. VVV-Venlo ging in de slotfase op jacht naar de gelijkmaker, maar deze kwam er niet meer.



VVV-Venlo - Heracles Almelo 0-1

0-1 Osman (82/pen)



Arbiter: Blank

Geel: Rutten; Konings, Osman, Peterson

VVV-Venlo: Unnerstall; Rutten, Röseler, Promes (Van Bruggen/11), Kum; Seuntjens, Post, Susic (Opoku/83); Van Ooijen (Grot/88), Mlapa, Joosten.

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Czyborra; Osman, Drost (Duarte/78), Merkel; Kuwas, Konings (Dos Santos/45+5), Peterson.

