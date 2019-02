Cantalapiedra schiet FC Twente in extremis naar tiende zege op rij

FC Twente heeft haar tiende driepunter in successie binnen. In de eigen Grolsch Veste kroop de ploeg van trainer Marino Pusic tegen FC Eindhoven door het oog van de naald. Aitor Cantalapiedra benutte diep in blessuretijd een strafschop: 1-0.

In een matige eerste helft golfde het spel op en neer. FC Twente deelde via Mohamed Hamdaoui, Tom Boere en Peet Bijen enkele speldenprikjes uit aan het Brabantse adres, maar zij moesten hun meerdere erkennen in FC Eindhoven-doelman Ruud Swinkels, of hadden hun vizier nog niet juist afgesteld.



Drommel redt

De grootste kans was er echter voor de bezoekers. Samy Bourard gooide de bal voor het doel van Joël Drommel, waarmee hij Elton Kabangu een niet te missen kans bood. De aanvaller stuitte vervolgens op de compleet verbijsterde Drommel, die zonder dat hij het wist FC Twente behoedde voor een achterstand.



Bijen op de lat

Na de rust een ander spelbeeld. FC Twente voerde de druk op en was enkele keren dicht bij de openingstreffer. Ook FC Eindhoven had geen grip op de levensgevaarlijke standaardsituaties van Cantalapiedra. De Spanjaard vond de geheel vrijstaande Boere, zijn kopbal verdween echter naast het doel van Swinkels. Een kleine tien minuten later hetzelfde recept; ditmaal was het Bijen die zijn inzet op de lat zag eindigen. Toch was het oppassen voor FC Twente, want FC Eindhoven kreeg via Karim Essikal en aanvoerder Branco van den Boomen kansen, maar zij verzuimden FC Twente écht pijn te doen.

Cantalapiedra matchwinner

Beide ploegen jaagden in de slotfase op de overwinning. En deze kwam er voor FC Twente. In extremis werd Fred Friday naar de grond gewerkt, waarna scheidsrechter Freek van Herk de bal op de stipte legde. Doordat vaste nemer Boere al onder de douche stond, was het aan Cantalapiedra om dit klusje te klaren. Hij faalde niet en schoot FC Twente vanaf elf meter naar de tiende zege op rij: 1-0.



FC Den Bosch morst wederom

Door de late overwinning op FC Eindhoven profiteert FC Twente optimaal van het puntenverlies van titelconcurrent FC Den Bosch, dat in eigen huis met 2-1 verloor van MVV Maastricht. Het kan helemaal een goed weekend worden voor de Tukkers, want zondag staat de kraker tussen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles op het programma.

FC Twente - FC Eindhoven 1-0

1-0 Cantalapiedra (90+5/pen)



Arbiter: Van Herk

Geel: Brama, Cantalapiedra, Ricardinho; Achenteh, Lopes, Van den Boomen

FC Twente: Drommel; Ramos, Gonzalez, Bijen, Ricardinho; Cantalapiedra, Smith, Brama, Hamdaoui (Espinosa/68); Friday, Boere (Assaidi/69).

FC Eindhoven: Swinkels; Seedorf, Loof, Van der Heyden, Achenteh; Essikal, Bourard (Idzes/86), Van den Boomen; Lopes (Sam/60), Daniëls (Klooster/77), Kabangu.

