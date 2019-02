Pusic: ''Het was een duidelijke strafschop, dat kun je zien''

Diep in blessuretijd zorgde Aitor Cantalapiedra er vanaf de stip voor dat de drie punten in Enschede bleven. Trainer Marino Pusic is uiteraard dolblij met de 1-0 zege van zijn FC Twente op FC Eindhoven.

"Een enorme ontlading op het einde, in een heel slechte wedstrijd", steekt de oefenmeester van wal. "Het leek in de eerste helft wel of we nerveus waren, de tweede helft was het een stuk beter en hebben we de overwinning afgedwongen. We hadden voldoende mogelijkheden om eerder te scoren, dat hebben we niet gedaan."



"Terechte strafschop"

De 1-0 kwam er dus alsnog. "We bleven knokken tot het einde en ik vind dan ook dat we de drie punten hebben verdiend", vervolgt Pusic, die de strafschop terecht vond. "Ik heb hem net teruggezien op de beelden en het was een duidelijke penalty. Dat kun je zien, de bal wordt absoluut niet gespeeld. Gewoon een penalty."



Titelkoers

Door de overwinning op FC Eindhoven en de nederlaag van FC Den Bosch bij MVV Maastricht, loopt FC Twente opnieuw uit. "Als je dit soort wedstrijden winnend afsluit ben je op de goede weg. Maar we zijn er nog lang niet. We staan bovenaan en dat willen we vasthouden", aldus Pusic.