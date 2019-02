'Panenka' spookte niet door het hoofd van Osman: ''Dat ga ik niet meer doen''

Met een benutte strafschop kroonde Mohammed Osman zich tot matchwinner in het duel met VVV-Venlo (0-1). De 25-jarige middenvelder geniet van zijn treffer, al liep het in het verleden weleens anders af.

Het was vooraf niet duidelijk wie een eventuele strafschop zou nemen bij Heracles. Kristoffer Peterson en Brandley Kuwas hadden dit seizoen al eens gemist. "We hebben het niet besproken voor de wedstrijd. Het is niet dat we voor de tijd hebben gezegd dat iemand hem moet nemen. Maar ik zat goed in de wedstrijd en de jongens kijken mij aan van: 'pak 'm maar'. Soms moet je het dan doen voor het team, of je hem nou mist of raakt", zegt Osman na afloop.

Panenka

Zijn gedachten gaan terug naar enkele jaren terug. "We hadden een toernooi met Vitesse Onder 17. De tweede poulewedstrijd kregen we een penalty en toen deed ik een panenka. En de bal ging erin. Maar ik wist niet dat er een andere keeper langs de zijlijn stond en mijn penalty bekeek. In die finale stond hij op goal en toen kregen we nog een penalty. Ik dacht: ik doe het nog een keer. Maar de keeper bleef staan, dus dat ga ik niet meer doen. Deze zat er beter in", besluit hij met een glimlach.