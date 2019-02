Koloniën van Weldadigheid voorgedragen voor Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Het Europees Erfgoedlabel geeft een beeld van de gezamenlijke geschiedenis en cultuur van Europa en wil hiermee bijdragen aan de dialoog tussen de Europese Unie en haar burgers. De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren.

In Nederland hebben op dit moment het Vredespaleis, Westerbork en het Verdrag van Maastricht het label al. Door de Koloniën ook voor te dragen, neemt het kabinet het advies van de Raad voor Cultuur voor deze voordracht over.



Eind dit jaar

De koloniën werden gevormd in de tijd dat Nederland en België nog één land waren. Nederland en België doen daarom de voordracht gezamenlijk. De vijf Nederlandse koloniën worden samen met de twee Vlaamse koloniën voorgedragen voor de titel.



Eind februari zal België, mede namens Nederland, de voordracht indienen. Naar verwachting besluit de Europese Commissie aan het eind van het jaar over de nominatie.

Experiment

In 1818 werden de Koloniën gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid. De bedoeling van het project was om armen tot goede burgers om te vormen door ze te laten werken op onontgonnen land. Het project wordt gezien als omslagpunt in de armenzorg in Europa. Voor het eerst werd er op zo'n grote schaal met armoedebestrijding geëxperimenteerd in een poging het leven van armen en daklozen te verbeteren.





De Ommerschans werd in 1819 opgericht als onvrije kolonie. Het is de eerste in de reeks Koloniën waar bedelaars, landlopers en ‘onwilligen’ gedwongen werden tewerkgesteld.



De Kolonie werd later een rijksopvoedingsgesticht en nog later kwam er een psychiatrische instelling. In het landbouwontwikkelingsgebied bleef de landschappelijke structuur van de oude Kolonie met haar (jaag)paden, lanen en vaarten goed herkenbaar, net als de oriëntatie en de ligging van de historische bebouwing.





Willemsoord was een vrije Kolonie, met een eigen structuur.